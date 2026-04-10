戦争の長期化で高まる電気料金高騰リスク 東洋経済オンラインにてRAUL株式会社 代表 江田健二のコメントが紹介されました
4月6日の東洋経済オンラインでは、中東情勢の深刻化に伴う企業の電気料金高騰リスクについて取り上げました。
中東での戦争により原油価格が引き上げられ、戦争の長期化にともない電気料金も高騰リスクが高まっています。
企業が契約している電気料金プランで一般的なのは、「従来型（固定単価型）」と呼ばれるもで、新電力会社が料金メニューの柱に据える「市場連動型」に比べると燃料価格が料金に反映されるタイミングが遅くなっています。ところが、最近は様相が変わり、中東危機以前から燃料価格の転嫁タイミングを早める電力会社が出てきています。その理由について、RAUL株式会社代表の江田健二のコメントが掲載されました。
また、市場連動型プランについては、請求書を見て慌てることがないように江田のアドバイスが紹介されました。
東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/940103
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346622/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
中東での戦争により原油価格が引き上げられ、戦争の長期化にともない電気料金も高騰リスクが高まっています。
企業が契約している電気料金プランで一般的なのは、「従来型（固定単価型）」と呼ばれるもで、新電力会社が料金メニューの柱に据える「市場連動型」に比べると燃料価格が料金に反映されるタイミングが遅くなっています。ところが、最近は様相が変わり、中東危機以前から燃料価格の転嫁タイミングを早める電力会社が出てきています。その理由について、RAUL株式会社代表の江田健二のコメントが掲載されました。
また、市場連動型プランについては、請求書を見て慌てることがないように江田のアドバイスが紹介されました。
東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/940103
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RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
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主な著作
むしろ、じっくり話していい
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
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配信元企業：RAUL株式会社
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