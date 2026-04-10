勝沼醸造株式会社(本社：山梨県甲州市、代表取締役社長：有賀 裕剛)は、ワインと音楽が融合したフリーイベント「Katsunuma Vinyly Vol.5」を自社ワイナリーで5月23日(土)に開催いたします。





KVイベント

本社外観





勝沼醸造の開放的なテラスでワインと音楽が融合したフリーイベント第5弾を開催致します。「アルガブランカ クラレーザ 2025」の解禁を目前に控え、DJ Naoki Otaが紡ぐ音楽とともに、心を一つにする乾杯の場を設けます。リリースを待ち望む高揚感の中、テロワールに深く根ざした音色とワインが溶け合い、参加者全員が共感で繋がる特別なプレ・イベントをお届けします。皆様の手元に、至福の一杯と最高の音楽が届く瞬間をぜひ共にお祝いしましょう。









【アルガブランカ クラレーザについて】

日本固有のブドウ品種「甲州」から造られる、勝沼醸造を象徴する白ワインです。シュール・リー製法によるフレッシュな香りと厚みのある旨味が調和し、和食をはじめとするあらゆる料理に寄り添う、透明感あふれる味わいをお楽しみいただけます。









【DJ Naoki Ota】

DJ Naoki Otaが紡ぎ出すのは、その場の空気感を瞬時に塗り替えるような、洗練された音楽体験です。ラウンジミュージックからディープなハウスまでを自在に操り、空間の持つポテンシャルを最大限に引き出す選曲眼には定評があります。単なるBGMの枠を超え、聴き手の五感を心地よく刺激する彼のサウンドは、心に響く豊かなひとときを演出します。









【イベント概要】

◆日時 ： 2026年5月23日(土)10時～17時(ラストエントリー：16時)

◆会場 ： 勝沼醸造株式会社

所在地 ： 山梨県甲州市勝沼町下岩崎371

アクセス： 中央本線「勝沼ぶどう郷」駅よりタクシーで8分

中央本線「勝沼ぶどう郷」駅より勝沼周遊バス

「下岩崎」下車 停留所より徒歩3分

【甲州市市民バス】(勝沼地域バス)

(ぶどうコース、ワインコースをご参照ください)

https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2021020300053/





◆料金：大人 8,800円(税込)

未成年 4,400円(税込)

未就学児 無料





◆見どころ：

・勝沼醸造の1番人気の「アルガブランカ クラレーザ2025」飲み放題

リリース直前に皆で味わいましょう！

・グラス(トライタン)付

※先着100名様へオリジナルロゴ入りグラスプレゼント

・レコードの良質な音楽

・レストランテ風のランチBOX付き

・山梨の名店「いづ屋」の岩澤さんが握る旬の寿司とワインのマリアージュ。

洗練された味わいが、特別なひとときを彩ります。※別途料金6,600円(税込)

寿司4貫、玉子焼きと勝沼醸造の選び抜かれたワインとのペアリング

ぶどうやワイン造りのお話をしながら、スタッフが直接サービスを行います。

・焼き鳥【焼鳥ジャーニー】主宰「斉藤太一」氏の焼き鳥(※別途料金)

・フルーツ【特撰果実】sosuke oyama(※別途料金)





アルガブランカ クラレーザ





◆送迎 ※送迎をご希望の方は、下記時間よりご希望の送迎時間をご記入ください。

【塩山駅→勝沼醸造行】

・09：20

・10：10

・10：50

・11：05

・12：00

・13：00

・14：00

【勝沼醸造→塩山駅行】

・15：00

・16：00

・16：30

・17：00





◆チケット情報

★前売券 ： Peatixにて販売中

https://katsunuma-vinyly-vol5.peatix.com/view

★受付方法 ： 当日、受付でPeatixの二次元コードをご提示ください

★お問い合わせ先： 勝沼醸造株式会社 TEL：0553-44-0069





【キャンセル】

3日前30％、2日前50％、前日100％

※コンビニ・ATM支払いの場合、返金手数料がかかります。

詳しくは「主催者にチケットのキャンセルを依頼する」(参加者ヘルプ)をご確認ください。









【会社概要】

商号 ： 勝沼醸造株式会社

所在地 ： 〒409-1313 山梨県甲州市勝沼町下岩崎371

代表者 ： 代表取締役社長 有賀 裕剛

設立 ： 1949年10月17日

事業内容： 果実酒、果汁の製造及び販売

URL ： https://www.katsunuma-winery.com/