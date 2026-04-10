〜 新たに6領域目が「freee-mcp」に対応したことで約330本のAPIがMCPに対応 〜お知らせ報道関係者各位

2026年4月10日



フリー株式会社

「freee-mcp」、新たに電子契約領域であるfreeeサインに対応



〜 新たに6領域目が「freee-mcp」に対応したことで約330本のAPIがMCPに対応 〜





フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、AIエージェントからfreeeの各種APIを直接操作できるMCPサーバー「freee-mcp」が、新たに電子契約領域であるfreeeサインに対応したことをお知らせします。今回のアップデートでは、AIによる対話型の契約管理が可能になったことに加え、会計・人事労務・請求書・工数管理・販売の5領域とも連携します。それにより、契約の枠を超えた横断的で高度なバックオフィス業務の自動化を実現します。































































