立教大学が生理用ナプキン無料提供サービス「OiTr（オイテル）」を導入―学生による「月経プロジェクト」、「生理展」など、全学で取り組む学生のウェルビーイング向上―

立教大学が生理用ナプキン無料提供サービス「OiTr（オイテル）」を導入―学生による「月経プロジェクト」、「生理展」など、全学で取り組む学生のウェルビーイング向上―