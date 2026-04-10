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「第4回ものつくり大学高校生デザインコンテスト」が4月1日から応募開始
ものつくり大学（埼玉県行田市／学長：佐藤勲）は、全国の高校生から「面白い、楽しい、誰かに紹介してみたい」と感じるアイデアなどを募集する「第4回ものつくり大学高校生デザインコンテスト」を開催します。募集期間は、2026年4月1日（水）から6月30日（火）まで。アイデア部門、ものづくり部門、フォト部門の3部門から優秀賞、佳作を選考します。
「ものつくり大学高校生デザインコンテスト」は、2023年度から始まりました。昨年度は、全国の高校生から116の作品が集まりました。4回目となる今回も「カワイイ」×「ものづくり」をテーマに、全国の高校生から自由なアイデアを募集します。
【第4回ものつくり大学高校生デザインコンテスト開催概要】
■コンテストの趣旨
高校生の皆さんが「面白い、楽しい、誰かに紹介してみたい」と感じるアイデアなどを募集します。コンテスト応募の表現方法は、アイデア部門、ものづくり部門、フォト部門から選び応募してください。
■テーマ
「カワイイ」×「ものづくり」
高校生の皆さんの身近にある「カワイイモノ」や「カワイイコト」を募集します。
■部門と賞・賞品について
1.アイデア部門
テーマに沿ったアイデアをデザイン（スケッチなど手書きでも可）したものにタイトルを付け、デジタル画像で応募してください。
最優秀賞（Amazonギフトカード：2万円・賞状）、佳作（Amazonギフトカード：5千円・賞状）
2.ものづくり部門
テーマに沿った造形作品を制作し、写真で撮影しタイトルを付けて応募してください。
優秀賞（Amazonギフトカード：1万円・賞状）、佳作（Amazonギフトカード：5千円・賞状）
3.フォト部門
テーマに沿った写真1枚に対し、タイトルを付けて応募してください。
優秀賞（Amazonギフトカード：1万円・賞状）、佳作（Amazonギフトカード：5千円・賞状）
■応募期間
2026年4月1日（水）〜6月30日（火）
■応募方法
以下のURLの応募専用フォームから応募してください。
スマートフォンからでも応募可能。応募にはGoogleアカウントが必要になります。
応募は各部門につき個人または1グループあたり1作品までとします。
※実際の作品を大学宛に郵送することはできません。
応募先リンク：https://forms.gle/9mxx1xnjVXdtDxfH7
■留意事項
・応募資格は、高等学校・高等専門学校・高等専修学校に通う18歳までの方とします。
・各部門の応募作品のデータサイズは2MB程度（10MB未満）とし、形式はJPEG・PDF・HEIC・PNGなどとします。
・応募作品のデータファイル名は「作品タイトル」としてください。
・応募作品はオリジナルとし、使用する写真やデザインなどは著作権のあるものの使用及び加工を禁止します。
・画像生成AIなどにより作成された作品を直接提出することを禁じますが、参考とすることは差支えありません。
・応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募作品の展示や出版などの公開は、主催者の判断で行います。
■結果発表
7月中にものつくり大学ホームページにて発表します。
■コンテストに関する問い合わせ先
ものつくり大学 高校生アイデアコンテスト係
highschool_contest@iot.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 入試・広報本部 企画広報係
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「ものつくり大学高校生デザインコンテスト」は、2023年度から始まりました。昨年度は、全国の高校生から116の作品が集まりました。4回目となる今回も「カワイイ」×「ものづくり」をテーマに、全国の高校生から自由なアイデアを募集します。
■コンテストの趣旨
高校生の皆さんが「面白い、楽しい、誰かに紹介してみたい」と感じるアイデアなどを募集します。コンテスト応募の表現方法は、アイデア部門、ものづくり部門、フォト部門から選び応募してください。
■テーマ
「カワイイ」×「ものづくり」
高校生の皆さんの身近にある「カワイイモノ」や「カワイイコト」を募集します。
■部門と賞・賞品について
1.アイデア部門
テーマに沿ったアイデアをデザイン（スケッチなど手書きでも可）したものにタイトルを付け、デジタル画像で応募してください。
最優秀賞（Amazonギフトカード：2万円・賞状）、佳作（Amazonギフトカード：5千円・賞状）
2.ものづくり部門
テーマに沿った造形作品を制作し、写真で撮影しタイトルを付けて応募してください。
優秀賞（Amazonギフトカード：1万円・賞状）、佳作（Amazonギフトカード：5千円・賞状）
3.フォト部門
テーマに沿った写真1枚に対し、タイトルを付けて応募してください。
優秀賞（Amazonギフトカード：1万円・賞状）、佳作（Amazonギフトカード：5千円・賞状）
■応募期間
2026年4月1日（水）〜6月30日（火）
■応募方法
以下のURLの応募専用フォームから応募してください。
スマートフォンからでも応募可能。応募にはGoogleアカウントが必要になります。
応募は各部門につき個人または1グループあたり1作品までとします。
※実際の作品を大学宛に郵送することはできません。
応募先リンク：https://forms.gle/9mxx1xnjVXdtDxfH7
■留意事項
・応募資格は、高等学校・高等専門学校・高等専修学校に通う18歳までの方とします。
・各部門の応募作品のデータサイズは2MB程度（10MB未満）とし、形式はJPEG・PDF・HEIC・PNGなどとします。
・応募作品のデータファイル名は「作品タイトル」としてください。
・応募作品はオリジナルとし、使用する写真やデザインなどは著作権のあるものの使用及び加工を禁止します。
・画像生成AIなどにより作成された作品を直接提出することを禁じますが、参考とすることは差支えありません。
・応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募作品の展示や出版などの公開は、主催者の判断で行います。
■結果発表
7月中にものつくり大学ホームページにて発表します。
■コンテストに関する問い合わせ先
ものつくり大学 高校生アイデアコンテスト係
highschool_contest@iot.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 入試・広報本部 企画広報係
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/