第142回（2026年春季）東京大学公開講座「都市と建築」開催のお知らせ

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このたび東京大学では、「第142回（2026年春季）東京大学公開講座『都市と建築』」を開催いたします。

本学では、社会人一般・大学生・高校生を対象とし、本学で得られた教育研究の成果を分かりやすく講義し、社会に開かれた大学としての使命を果たすことを目的に、「東京大学公開講座」を年に2 回（春・秋）開催しています。

生涯学習の一環として地域の方々にも広く親しまれ、今年で73 年目を迎えます。今回の公開講座は、東京大学創立150周年記念事業の第7回カウントダウンイベントとして開催されます。

事前登録方法、実施内容のご確認は下記ウェブサイトよりご確認をお願いします。皆様のご参加をお待ちしております。

◯ウェブサイト：https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/publiclectures

◯申込・アクセスページ：https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/publiclectures/%E6%A6%82%E8%A6%81%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%96%B9%E6%B3%95

イベント概要

◯日時：

2026年5月30日（土）12:50〜16:25

　　　 6月13日（土）13:00〜16:25

　　　 6月27日（土）13:00〜16:35

◯場所：東京大学大講堂（安田講堂）

（〒113-8654 東京都文京区本郷７丁目３−１）

https://goo.gl/maps/27G37Ddh5cZjJyUL9

〇受講料：各日3,000円（事前申込要）※高校生以下無料（先着200名まで）

▼本件に関する問い合わせ先

東京大学本部社会連携推進課

TEL：03-5814-2610

メール：ext-info.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/