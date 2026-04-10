N×Nの共創プラットフォームであるGLUE！イベントを開催

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社（以下、IGPVP）は、2026年4月9日、スタートアップ・大企業・自治体の共創を促進するイベント「GLUE! TOKYO～AIとIXで作る未来～」を開催しました。

当日は、韓国のAI半導体ユニコーン企業であるRebellionsのCBO Marshall Choy氏らが登壇し、グローバル最先端のAI技術と日本の産業構造の変革の可能性について議論が交わされました。

GLUEシリーズとは？

IGPVPは、電通グループの一員として、「GLUE（接着）」をコンセプトに、大企業・スタートアップ・自治体・クリエイターなど多様なプレイヤーが交わるイベントを実施してきました。

GLUE!シリーズは単なる情報共有にとどまらず、参加者同士が新たな事業機会を見出す「N対Nの共創」の実現を目的としています。

今後は、最前線の知見を共有する「GLUE!イベント」に加え、スタートアップの成長を支援する「GLUE!アカデミー」を展開し、共創の質と再現性の向上を目指します。

イベントレポート

当日は業種・業界をまたがる多数のお客様にご来場いただき、急速に進化するAI技術を、実社会およびビジネス変革（IX）にどのように実装し、自社の競争優位へと転換していくかをテーマに議論が行われました。

イグニション・ポイント株式会社エグゼクティブディレクター名川氏より、グローバルにおけるフィジカルAIの最新動向と、製造立国日本における社会実装の可能性を提唱しました 。また、競争と協調が共存する「Co-Petition」へ変化する構造変革に言及し 、一社単独ではなく多様なプレイヤーとの「共創」によるイノベーションの必要性を語りました 。

RebellionsのMarshall Choy氏より、急速なAI半導体の進展とそれを支える最先端技術について、また今後の日本市場での事業展開や日本のAIエコシステムへの貢献が提示されました。

スタートアップピッチでは、AIを本業に取り入れサービス拡大しているfreecracy株式会社とルームクリップ株式会社が登壇しました。

freecracy株式会社代表取締役社長の国本氏より、特に大企業においてこれまでデータ活用が困難であった各種人事データを活用することで人的資本経営に貢献するTalent Intelligenceプラットフォームである『Talents Force』の開発の背景や今後の展開について語られました。

ルームクリップ株式会社ルームクリップカンパニーカンパニー長の阿南氏からは、日本最大級の室内空間データベースとAIを組み合わせ、消費者のリアルな暮らしから新たな市場機会を発見する「データプラットフォーム」としての活用事例が紹介されました。

次回開催のお知らせ

次回は2026年4月15日(水)に「GLUE! KYOTO」を開催します。京都の伝統産業とテクノロジーの融合をテーマに、新たな共創の可能性を探ります。

詳細・お申し込み（Peatix）： https://glue-kyoto2026.peatix.com/

IGPVPは今後、GLUE!シリーズを通じて、スタートアップと大企業、自治体の共創を促進し、日本における新たな産業創出を加速してまいります。

IGP-VPについて

イグニション・ポイントグループのベンチャーキャピタル事業体として2021年に設立しました。

次世代のためにより良い社会を作ることを目指すスタートアップや起業家の支援を行なうとともに、スタートアップと既存産業との共創による新たな社会価値の創出を目指しています。

現在では、以下のファンドをGPとして運用しています。

○JFR MIRAI CREATORS Fund（J.フロント リテイリング株式会社とのCVC）

○Life Design Fund（イオンモール株式会社とのCVC）

○Daiwa House Group GROWTH FUND（大和ハウスベンチャーズ株式会社とのCVC）

○Pride Fund（J.フロント リテイリング株式会社、日本政策投資銀行との事業承継ファンド）

会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

代表者 ：代表取締役 田代友樹

URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/