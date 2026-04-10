【Spick & Span】田中シェン監修、新しい夏のワードローブを公開

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株式会社ベイクルーズ


株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）は、ユニセックスファッションを牽引する田中シェン氏による企画「Spick ＆ Span and Shen」を公開。



本企画は、田中シェン氏が会社勤めをしていた頃をふと思い出し、「もし今も続けていたら、どんなワードローブを持っているだろう」と、もう一つの自分を想像することから生まれています。


ジャケット、シャツ、パンツ。どれも田中シェン氏にとって欠かせない存在。日常に寄り添いながらも、さりげなく気分を高めてくれるSpick & Spanの名品たちを、田中シェン氏らしく再構築した、特別な夏のワードローブ5型が完成。











さらに本企画では、田中シェン氏の独自の感性と世界観のもと、ビジュアルに加え短編映画も制作。


スタイリングの背景にあるストーリーを、映像として立体的に表現しました。


田中シェン氏が描く、短編映画「月日」も、Spick ＆ SpanのYouTubeにて公開中。


ぜひ、ご覧くださいませ。



【特集記事はこちら】Spick ＆ Span and Shen


https://baycrews.jp/feature/detail/17924



【Spick & Span and Shen Item】




SHEN_TANAKA × S JACKET


価格：\26,400（税込）


サイズ：フリー


カラー：ブラウン、ネイビー


品番：26010200807020



どこか無骨で、静かな色気を纏う一着。


軽く羽織れて、仕事にもそのまま出かけられるサマージャケットが完成。


胸元にはハンカチーフを添えて、さりげない遊び心を。


メンズライクな佇まいの中に、女性が着ることで生まれるやわらかなニュアンス。


何気ない帰り道、ふと気持ちがほどけて、どこかへ寄り道したくなる。


そんな軽やかな気分を連れていくジャケットを目指しました。





SHEN_TANAKA × S TUNIC SHIRT


価格：\16,500（税込）


サイズ：フリー


カラー：ホワイト、ブルー


品番：26050200805020



クローゼットに一枚はあるであろう、シャツ。


仕事にも、プライベートにも、デートにも寄り添うからこそ、


サイズ感とボタンの細部にまでこだわりました。


陶器を模したボタンは、触り心地の良さとリアルな質感を追求し、


染色にもひと手間を。留めやすさも大切にしています。


程よくゆとりのあるシルエットながら、ジャケットの中にも美しく収まるバランス。


ふわっと身体を包み込み、自然体の自分をそっと引き出してくれるはず。





SHEN_TANAKA × HALF SLEEVE SHIRT


価格：\15,400（税込）


サイズ：フリー


カラー：イエロー、チェック


品番：26050200806020



浅草で、「団子を片手に浅草寺を庭のように散歩する女性」を思い浮かべて制作しました。


どこか懐かしくて、妙に惹かれる下町の空気。


チェックとイエローの配色は、鰻に焼き鳥、ビール片手のあっつい夏の思い出を彩るようなムードに。


ウエストリボンのパンツにビーチサンダル、ラフなお団子ヘアで。


気取らず、でもどこか絵になるスタイルを叶えてくれる一枚。


今年のあっちぃ夏を、思い出ごと楽しんで。





SHEN_TANAKA × PARACHUTE PANTS　


価格：\17,600（税込）


サイズ：36、38


カラー：ホワイト、ネイビー


品番：26030200822020



私がよく履くパラシュートパンツを、軽さと機能性にフォーカスして再解釈。


ミリタリーのエッセンスをベースに、動きやすさと本格的なディテールを両立しました。


風通しの良い素材で、暑い季節も快適に。


海にも、川にも、そして街にも。シーンを選ばず、軽やかに履ける一本が完成。





SHEN_TANAKA × FATIGUE PANTS


価格：\19,800（税込）


サイズ：36、38


カラー：ブラウン、ネイビー


品番：26030200821020



完成して、最初に試着したときに一番驚いた一着。


ぜひ触れて、袖を通して、360度見てほしい。


どんなトップスにも合わせやすく、さまざまなシーンで活躍してくれる。


Spick & Spanの名品番をベースに再構築したシルエットは、着ることでその良さを実感できるはず。


Tシャツからキャミソールまで、自由に、自分らしくスタイリングを楽しめる一枚です。



【Spick & Span and Shen 販売スケジュール】


4/10(金) ベイクルーズストアにて予約開始


4/23(木) ベイクルーズストア・Spick ＆ Span全店舗にて販売開始






田中 シェン 　Instagram(https://www.instagram.com/shen_tanaka/)


Model / Actress / Creator



鹿児島県出身。英語、中国語、日本語を操るトリリンガル。 大手アパレル会社で働いたのちモデルへと転身。「田中のおしゃべり日記」と題したInstagramが人気。 ファッションモデルや女優の他に、2022年「SHENTASTIC Creative Studio」を設立しイラストレーターや動画クリエイターとしても活動。


J-WAVE毎週土曜16時～「KDDI LINK SCAPE」ナビゲーター。 映画「父と僕の終わらない歌」「パリピ孔明THE MOVIE」(2025)他


Spick ＆ Span


ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/spickandspan


Instagram：https://www.instagram.com/spickandspan_jp/


YouTube：https://www.youtube.com/@spickandspan_channel




【株式会社ベイクルーズ】


創立 　　　　　 ：1977年7月22日　　


代表取締役会長 ：杉村 茂


取締役社長 　　 ：古峯 正佳


本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21


事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、


インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、


株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.


HP： http://www.baycrews.co.jp/