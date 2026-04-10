【Spick & Span】田中シェン監修、新しい夏のワードローブを公開
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）は、ユニセックスファッションを牽引する田中シェン氏による企画「Spick ＆ Span and Shen」を公開。
本企画は、田中シェン氏が会社勤めをしていた頃をふと思い出し、「もし今も続けていたら、どんなワードローブを持っているだろう」と、もう一つの自分を想像することから生まれています。
ジャケット、シャツ、パンツ。どれも田中シェン氏にとって欠かせない存在。日常に寄り添いながらも、さりげなく気分を高めてくれるSpick & Spanの名品たちを、田中シェン氏らしく再構築した、特別な夏のワードローブ5型が完成。
さらに本企画では、田中シェン氏の独自の感性と世界観のもと、ビジュアルに加え短編映画も制作。
スタイリングの背景にあるストーリーを、映像として立体的に表現しました。
田中シェン氏が描く、短編映画「月日」も、Spick ＆ SpanのYouTubeにて公開中。
ぜひ、ご覧くださいませ。
【特集記事はこちら】Spick ＆ Span and Shen
https://baycrews.jp/feature/detail/17924
【Spick & Span and Shen Item】
SHEN_TANAKA × S JACKET
価格：\26,400（税込）
サイズ：フリー
カラー：ブラウン、ネイビー
品番：26010200807020
どこか無骨で、静かな色気を纏う一着。
軽く羽織れて、仕事にもそのまま出かけられるサマージャケットが完成。
胸元にはハンカチーフを添えて、さりげない遊び心を。
メンズライクな佇まいの中に、女性が着ることで生まれるやわらかなニュアンス。
何気ない帰り道、ふと気持ちがほどけて、どこかへ寄り道したくなる。
そんな軽やかな気分を連れていくジャケットを目指しました。
SHEN_TANAKA × S TUNIC SHIRT
価格：\16,500（税込）
サイズ：フリー
カラー：ホワイト、ブルー
品番：26050200805020
クローゼットに一枚はあるであろう、シャツ。
仕事にも、プライベートにも、デートにも寄り添うからこそ、
サイズ感とボタンの細部にまでこだわりました。
陶器を模したボタンは、触り心地の良さとリアルな質感を追求し、
染色にもひと手間を。留めやすさも大切にしています。
程よくゆとりのあるシルエットながら、ジャケットの中にも美しく収まるバランス。
ふわっと身体を包み込み、自然体の自分をそっと引き出してくれるはず。
SHEN_TANAKA × HALF SLEEVE SHIRT
価格：\15,400（税込）
サイズ：フリー
カラー：イエロー、チェック
品番：26050200806020
浅草で、「団子を片手に浅草寺を庭のように散歩する女性」を思い浮かべて制作しました。
どこか懐かしくて、妙に惹かれる下町の空気。
チェックとイエローの配色は、鰻に焼き鳥、ビール片手のあっつい夏の思い出を彩るようなムードに。
ウエストリボンのパンツにビーチサンダル、ラフなお団子ヘアで。
気取らず、でもどこか絵になるスタイルを叶えてくれる一枚。
今年のあっちぃ夏を、思い出ごと楽しんで。
SHEN_TANAKA × PARACHUTE PANTS
価格：\17,600（税込）
サイズ：36、38
カラー：ホワイト、ネイビー
品番：26030200822020
私がよく履くパラシュートパンツを、軽さと機能性にフォーカスして再解釈。
ミリタリーのエッセンスをベースに、動きやすさと本格的なディテールを両立しました。
風通しの良い素材で、暑い季節も快適に。
海にも、川にも、そして街にも。シーンを選ばず、軽やかに履ける一本が完成。
SHEN_TANAKA × FATIGUE PANTS
価格：\19,800（税込）
サイズ：36、38
カラー：ブラウン、ネイビー
品番：26030200821020
完成して、最初に試着したときに一番驚いた一着。
ぜひ触れて、袖を通して、360度見てほしい。
どんなトップスにも合わせやすく、さまざまなシーンで活躍してくれる。
Spick & Spanの名品番をベースに再構築したシルエットは、着ることでその良さを実感できるはず。
Tシャツからキャミソールまで、自由に、自分らしくスタイリングを楽しめる一枚です。
【Spick & Span and Shen 販売スケジュール】
4/10(金) ベイクルーズストアにて予約開始
4/23(木) ベイクルーズストア・Spick ＆ Span全店舗にて販売開始
田中 シェン Instagram(https://www.instagram.com/shen_tanaka/)
Model / Actress / Creator
鹿児島県出身。英語、中国語、日本語を操るトリリンガル。 大手アパレル会社で働いたのちモデルへと転身。「田中のおしゃべり日記」と題したInstagramが人気。 ファッションモデルや女優の他に、2022年「SHENTASTIC Creative Studio」を設立しイラストレーターや動画クリエイターとしても活動。
J-WAVE毎週土曜16時～「KDDI LINK SCAPE」ナビゲーター。 映画「父と僕の終わらない歌」「パリピ孔明THE MOVIE」(2025)他
Spick ＆ Span
ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/spickandspan
Instagram：https://www.instagram.com/spickandspan_jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@spickandspan_channel
【株式会社ベイクルーズ】
創立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、
インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、
株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP： http://www.baycrews.co.jp/