【Spick & Span】田中シェン監修、新しい夏のワードローブを公開

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）は、ユニセックスファッションを牽引する田中シェン氏による企画「Spick ＆ Span and Shen」を公開。

本企画は、田中シェン氏が会社勤めをしていた頃をふと思い出し、「もし今も続けていたら、どんなワードローブを持っているだろう」と、もう一つの自分を想像することから生まれています。

ジャケット、シャツ、パンツ。どれも田中シェン氏にとって欠かせない存在。日常に寄り添いながらも、さりげなく気分を高めてくれるSpick & Spanの名品たちを、田中シェン氏らしく再構築した、特別な夏のワードローブ5型が完成。

さらに本企画では、田中シェン氏の独自の感性と世界観のもと、ビジュアルに加え短編映画も制作。

スタイリングの背景にあるストーリーを、映像として立体的に表現しました。

田中シェン氏が描く、短編映画「月日」も、Spick ＆ SpanのYouTubeにて公開中。

ぜひ、ご覧くださいませ。

【特集記事はこちら】Spick ＆ Span and Shen

https://baycrews.jp/feature/detail/17924

【Spick & Span and Shen Item】

SHEN_TANAKA × S JACKET

価格：\26,400（税込）

サイズ：フリー

カラー：ブラウン、ネイビー

品番：26010200807020

どこか無骨で、静かな色気を纏う一着。

軽く羽織れて、仕事にもそのまま出かけられるサマージャケットが完成。

胸元にはハンカチーフを添えて、さりげない遊び心を。

メンズライクな佇まいの中に、女性が着ることで生まれるやわらかなニュアンス。

何気ない帰り道、ふと気持ちがほどけて、どこかへ寄り道したくなる。

そんな軽やかな気分を連れていくジャケットを目指しました。

SHEN_TANAKA × S TUNIC SHIRT

価格：\16,500（税込）

サイズ：フリー

カラー：ホワイト、ブルー

品番：26050200805020

クローゼットに一枚はあるであろう、シャツ。

仕事にも、プライベートにも、デートにも寄り添うからこそ、

サイズ感とボタンの細部にまでこだわりました。

陶器を模したボタンは、触り心地の良さとリアルな質感を追求し、

染色にもひと手間を。留めやすさも大切にしています。

程よくゆとりのあるシルエットながら、ジャケットの中にも美しく収まるバランス。

ふわっと身体を包み込み、自然体の自分をそっと引き出してくれるはず。

SHEN_TANAKA × HALF SLEEVE SHIRT

価格：\15,400（税込）

サイズ：フリー

カラー：イエロー、チェック

品番：26050200806020

浅草で、「団子を片手に浅草寺を庭のように散歩する女性」を思い浮かべて制作しました。

どこか懐かしくて、妙に惹かれる下町の空気。

チェックとイエローの配色は、鰻に焼き鳥、ビール片手のあっつい夏の思い出を彩るようなムードに。

ウエストリボンのパンツにビーチサンダル、ラフなお団子ヘアで。

気取らず、でもどこか絵になるスタイルを叶えてくれる一枚。

今年のあっちぃ夏を、思い出ごと楽しんで。

SHEN_TANAKA × PARACHUTE PANTS

価格：\17,600（税込）

サイズ：36、38

カラー：ホワイト、ネイビー

品番：26030200822020

私がよく履くパラシュートパンツを、軽さと機能性にフォーカスして再解釈。

ミリタリーのエッセンスをベースに、動きやすさと本格的なディテールを両立しました。

風通しの良い素材で、暑い季節も快適に。

海にも、川にも、そして街にも。シーンを選ばず、軽やかに履ける一本が完成。

SHEN_TANAKA × FATIGUE PANTS

価格：\19,800（税込）

サイズ：36、38

カラー：ブラウン、ネイビー

品番：26030200821020

完成して、最初に試着したときに一番驚いた一着。

ぜひ触れて、袖を通して、360度見てほしい。

どんなトップスにも合わせやすく、さまざまなシーンで活躍してくれる。

Spick & Spanの名品番をベースに再構築したシルエットは、着ることでその良さを実感できるはず。

Tシャツからキャミソールまで、自由に、自分らしくスタイリングを楽しめる一枚です。

【Spick & Span and Shen 販売スケジュール】

4/10(金) ベイクルーズストアにて予約開始

4/23(木) ベイクルーズストア・Spick ＆ Span全店舗にて販売開始

田中 シェン Instagram(https://www.instagram.com/shen_tanaka/)

Model / Actress / Creator

鹿児島県出身。英語、中国語、日本語を操るトリリンガル。 大手アパレル会社で働いたのちモデルへと転身。「田中のおしゃべり日記」と題したInstagramが人気。 ファッションモデルや女優の他に、2022年「SHENTASTIC Creative Studio」を設立しイラストレーターや動画クリエイターとしても活動。

J-WAVE毎週土曜16時～「KDDI LINK SCAPE」ナビゲーター。 映画「父と僕の終わらない歌」「パリピ孔明THE MOVIE」(2025)他

Spick ＆ Span

ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/spickandspan

Instagram：https://www.instagram.com/spickandspan_jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@spickandspan_channel

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、

インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP： http://www.baycrews.co.jp/