新シーズンの幕開けとなる注目の一日！「NFLドラフト2026」をCS放送日テレジータスにて4/24(金)8：45～生中継！今年も注目の一巡目をお届け！

株式会社ＣＳ日本テタイロア・マクミラン(C)AP/アフロ

NFLドラフトは、単なる新人選手の指名イベントではない。

それは、各チームの未来を左右する重要な戦略の場であり、同時に選手たちの人生が大きく動く瞬間でもあります。その注目度は非常に高く、昨年の開催地・グリーンベイには期間中およそ60万人ものファンが集まりました。

NFLドラフトは、前シーズンの成績が悪かったチームから順に指名する「完全ウェーバー制」で実施され、日本プロ野球のようなくじ引きはありません。そのため各チームは、自チームの戦力や補強ポイントを綿密に分析した上で、慎重に指名を行います。

さらに、指名後に選手がトレードされたり、指名順そのものが取引されることもあり、各チームは自チームだけでなく他チームの動向にも目を配りながら、同時進行で交渉を進めていきます。今年からは1巡目の指名時間が8分に短縮され、より一層の緊張感が漂うことが予想されます。

各チームが作戦を練る部屋は「ウォールーム」と呼ばれ、その様子も生中継！

担当者がメールや電話で慌ただしくやり取りをする姿や、上位指名チームの動きを受けて戦略を変更する瞬間を見ることができるのも、ドラフト中継ならではの見どころです。

新シーズンのチーム作りが本格的に動き出す「NFLドラフト」。

CS放送日テレジータスでは、 4月24日(金)8：45より生中継でお届けします。

＜放送日程＞

ＮＦＬ ｏｎ 日テレジータス2026-27 ＮＦＬドラフト2026

4月24日(金) 8：45～13：30 生中継

4月30日(木) 8：00～12：45 再放送

【解説】村田斉潔、有馬隼人

【実況】山崎誠 【アシスタント】五十嵐にいか

※放送時間変更の可能性あり

◆視聴方法

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます。

◆視聴方法とお問い合わせ先

日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）

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日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）

◆「NFL on 日テレジータス2026-27 NFLドラフト2026」番組ページ

https://www.gtasu.com/nfl/draft/

（日テレジータス公式WEBサイト）

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