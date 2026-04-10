アニメ『おねがいアイプリ』第2話あらすじ＆先行カット公開！

株式会社タカラトミーアーツ

おねがいアイプリ製作委員会は、プリティーシリーズ最新作『おねがいアイプリ』の、テレ東系列６局ネットにて4月12日(日)あさ9:30から放送となる第2話あらすじ＆先行カットに関する情報をご案内いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

第2話「その夢、かなえちゃお♪」

あらすじ＆先行カット

4月12日(日)あさ9:30から放送の、アニメ『おねがいアイプリ』第2話あらすじ＆先行カットをご紹介いたします！

第2話 「その夢、かなえちゃお♪」

【脚本】吉岡南都

【絵コンテ】藤咲淳一

おねがい町での生活をスタートさせたいのり。おねがい中学に入学すると、あおいも同じクラスだった。放課後、あおいがいのりを連れてきたのは、おねがい町にあるめが姉ぇのカフェ。そこで、フォーチュからおねがい町の人たちのおねがいをかなえる『おねがいかなえ隊』に入ってほしいと言われるいのり。早速フォーチュがおねがいをキャッチした相手は、同じ学校の先輩・こはるだった。はたして、こはるのおねがいとは……？

作品基本情報

作品タイトル

『おねがいアイプリ』

放送情報

2026年4月5日（日）あさ9:30～ 放送スタート

毎週日曜あさ9:30～ テレ東系列６局ネットほかにて放送

あらすじ

ミラーパクトを開いたら、

メイクとコーデでオシャレな私に大変身！

それがアイドルプリンセス・アイプリ！

おねがい町に引っ越してきた好実（このみ）いのりは、

歌っておどれる"アイプリ"が大好きな中学1年生！

「アイプリになるチャンスをください！」

いのりが広場の女神像にお願いしていると

偶然、人気アイプリのあおいと

ぬいぐるみのようなフォーチュに出会ったの。

フォーチュのおねがいを叶えられる

アイプリを探しているというあおい。

あおいにもらった特別なミラーパクトを開いて…

いのり、あこがれのアイプリデビュー！

あおいとフォーチュは

いのりに運命を感じたというけれど…

これからアイプリでどんな出会いが待っているのでしょう？

あなたのココロのまんなかで

キラッと光る「おねがい」はなぁに？

キラキラライブで

みんなの「おねがい」かなえちゃお！

STAFF

原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督：藤咲淳一・松永昌弘

チーフディレクター：Nam Sung Min

Jeon Byung Cheol

Oh Sun Kyung

Choi Kyung Won

Kim Seong Hyeon

Chun Doo Hwan

Kwak Soo Hyun

So Ho Sung

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン：仁井学

CGディレクター：柳川智

音楽：森いづみ（bransic)

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM・DONGWOO A＆E

CAST

好実いのり：小川華果

夢宮あおい：叶矢りか

友坂ぐみ：丸岡和佳奈

勇樹おりびあ：岡村明香

熱海ナナ：藤寺美徳

望永エマ：鈴木みのり

フォーチュ：大地葉

ほか

音楽

OP主題歌：おねがいかなえ隊 「おねがいアイプリ！」

ED主題歌：いぎなり東北産 「放課後のおねがい！」

公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://aipri.jp/anime/

公式X：@aipri_animepr（https://x.com/aipri_animepr）

YouTube：@PrettySeriesPR（https://www.youtube.com/@PrettySeriesPR）

Instagram：@prettyseriespr（https://www.instagram.com/prettyseriespr）

TikTok：@prettyseries_pr（https://www.tiktok.com/@prettyseries_pr）

▼推奨ハッシュタグ

「#アイプリ」、「#おねがいアイプリ」

★異なるニーズに応える2つのアミューズメントゲームが同時展開！

★ゲーム『おねがいアイプリ』

■タイトル：『おねがいアイプリ』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：新感覚ライブ体験ゲーム

■プレイ料金：１プレイ100円（税込）～（カード１枚～配出）

■稼動時期：2026年4月2日（木）より順次稼動予定

■コピーライト：(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

■ゲーム公式HP（おねがいアイプリ）： https://aipri.jp/

■SNS：ゲーム公式X(おねがいアイプリ・アイプリバース)@T_ARTS_PRETTY（https://twitter.com/T_ARTS_PRETTY）

★ゲーム『アイプリバース』

■タイトル：『アイプリバース おねがい１だん』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：キャラクター育成カードゲーム

■プレイ料金：100円（税込）でゲームスタート・追加で100円（税込）ごとにカード1枚配出

■稼動時期：2026年4月2日（木）より順次稼動予定

■コピーライト：(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＳプロジェクト

■ゲーム公式HP（アイプリバース）：https://aipri.jp/verse/

■SNS：ゲーム公式X(おねがいアイプリ・アイプリバース) @T_ARTS_PRETTY（https://twitter.com/T_ARTS_PRETTY）

★アニメ登場アイテムが玩具に！

（発売元：株式会社タカラトミー）

■商品名：『おねがいアイプリ ミラーパクト プリズムピンク／プリズムブルー』

■希望小売価格：各2,750円（税込）

アイプリたちとおそろいのミラーパクトとおねがいリングのセット商品です。ミラーパクトは、ゲーム『おねがいアイプリ』『アイプリバース』と連動して遊べます。また、ゲーム『おねがいアイプリ』で、アップ多めの特別なカメラワークのスペシャルライブを楽しむことができる、「アイプリカード」がそれぞれ1枚付属しています。

■商品名：『おねがいアイプリ マイクペンライト』

■希望小売価格：4,180円（税込）

アニメやゲームのライブ中に登場するマイクデザインのペンライトです。本商品はスマートフォンなどを介さず本体のみで8色＋オリジナルカラー1色を作ることができる点が、大きな特徴です。

■商品名：『おねがいアイプリ ぴょっこりポシェット フォーチュ』

■希望小売価格：4,400円（税込）

フォーチュデザインのぬいぐるみポシェットです。ファスナーを開けるとミラーパクトなどのアイプリグッズが収納できるサイズで、おなかを押すと耳が動くギミックが付いています。ぬいぐるみとしても楽しめます。

※画像は開発中のものです。実際の商品・映像とは一部異なる場合があります。



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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

◆本件に関するお客様からのお問い合わせ先

タカラトミーアーツ アミューズメント事務局

TEL： 0570-783-170 （ナビダイヤル）

https://www.takaratomy-arts.co.jp/