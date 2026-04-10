スタクラ、「Startup JAPAN EXPO 2026」出展のお知らせ

株式会社スタートアップクラス

株式会社スタートアップクラス（本社：東京都目黒区／代表取締役社長：藤岡清高）は2026年4月15日（水）～16日（木）に、幕張メッセで開催される「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展します。同展示会は、スタートアップ業界日本最大級の展示会で、多数のスタートアップ/スタートアップ支援企業が出展します。本展において、スタートアップに特化したダイレクトリクルーティング・採用支援サービス「スタクラ」をご紹介します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■Startup JAPAN 2026とは

Startup JAPAN EXPO 2026は、450社の最新スタートアップが一堂に会する展示会です。だれもが参加できる開かれた場所で、未来を担うスタートアップを「体験する」ことができます。

事業提携のパートナー開拓や、スタートアップ企業と商談をはじめとし、講演や交流会だけでは実現できない、未来のビジネスが生まれる新しい出会いの場が提供されます。

イベント詳細はこちら → https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/(https://april2026.eight-event.8card.net/booth/)

▼開催概要

イベント名: Startup JAPAN EXPO 2026

日時: 2026年4月15日(水)～4月16日(金)10:00～17:00 予定

会場: 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

主催: Eight（Sansan株式会社）

開催方法: リアル開催 (会場のみでの開催)

参加方法: 事前登録制 (EXPO：無料 / FUNDeal：有料)

お申し込み受付期間: 2026年1月30日（金）～ 2026年4月16日（木）17:00まで

▼当社ブース番号: [ 13-45 ]

参加には事前の申し込みが必要です。参加申し込みの後、当社ブースの訪問予約も可能です。

ブース訪問予約特典：5月中の申し込みで登録料を15万→無料にてご提供いたします。※条件あり

※弊社は審査制のため審査の結果によっては、ご掲載をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「訪問予約はこちら」 → https://climbers.eight-event.8card.net/booth/60/

■株式会社スタートアップクラスについて

「次の100年を照らす、100社を創出する」をビジョンに掲げ、独自の審査を通過した厳選スタートアップ専門の転職・採用支援サービスを展開しています。当社はこれまでに延べ1,700社以上のスタートアップ企業を支援し、そのうちの約170社がIPOを実現するなど、当社サービスの導入先はその後も飛躍的な成長を遂げています。当社はこれからも、志ある起業家とスタートアップを応援し続けます。

■厳選スタートアップ専門の転職/副業サイト「スタクラ(https://startupclass.co.jp/)」

■ママ・女性向けスタートアップ転職/副業サイト「ママテラス(https://mamater.as/)」

■国内最大級のスタートアップ情報メディア「Startup Magazine(https://startupclass.co.jp/article/)」

■大学発スタートアップ特化求人サイト「大学発ディープテック特集サイト(https://startupclass.co.jp/lp/uni/)」

▼本リリースに関するお問い合わせはこちら

https://startupclass.co.jp/inquiries/company_inquiries/