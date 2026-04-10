「“ちょうどいい”まち よこすか体感ツアー」～子育て世代向けの日帰りバスツアーを開催します～
横須賀市
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昨年度は定員の3倍を超えるお申し込みをいただくなど、非常に大きな反響を呼んだ、横須賀のくらしや魅力を体感できるツアーを開催します! 「海が見える街で子育てしてみたい」「実際の住み心地ってどうなの?」 そんな疑問にお答えする、子育て世代に向けた特別な1日バスツアーです。横須賀での暮らしを考えはじめた方も、まずはちょっと見てみたい方も大歓迎。都心からもほど近く、自然のそばで、便利に暮らせる横須賀で、あなたに“ちょうどいい”横須賀のくらしを感じてみませんか?
概要
日 時 ：令和８年５月16日（土）9時30分～17時30分（予定）
※雨天の場合は一部行程を変更して実施（荒天時は中止）
対象者：横須賀市への移住に興味・関心がある市外在住の子育て世代（※）
※中学校3年生までの子ども(妊娠中を含む)がいるか、夫婦ともに50歳未満であること
定 員 ：20名程度
参加費：3,000円/人（小学生以下無料）
ツアー終了後にはご自宅に横須賀野菜をお届け！
ツアー内容
☆集合・出発（京浜急行線 汐入駅）
→ すかなごっそ(農産物直売所)の見学、お買い物
→ 天神島散策
→ ヴェルニー公園「カレーフェス」でランチ
→ 久里浜エリア散策(こども園など)
→ JERA park YOKOSUKA の広場でリフレッシュ
→ 先輩移住者との座談会(横須賀市自然・人文博物館)
→ いちごよこすかポートマーケットでお買い物
→ 到着・解散（京浜急行線 汐入駅）
お申し込み
期間：4月7日(火)～4月27日(月)
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