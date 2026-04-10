「“ちょうどいい”まち　よこすか体感ツアー」～子育て世代向けの日帰りバスツアーを開催します～

写真拡大 (全3枚)

横須賀市




昨年度は定員の3倍を超えるお申し込みをいただくなど、非常に大きな反響を呼んだ、横須賀のくらしや魅力を体感できるツアーを開催します! 「海が見える街で子育てしてみたい」「実際の住み心地ってどうなの?」 そんな疑問にお答えする、子育て世代に向けた特別な1日バスツアーです。横須賀での暮らしを考えはじめた方も、まずはちょっと見てみたい方も大歓迎。都心からもほど近く、自然のそばで、便利に暮らせる横須賀で、あなたに“ちょうどいい”横須賀のくらしを感じてみませんか?


概要

日　時 ：令和８年５月16日（土）9時30分～17時30分（予定）


　　　　　　※雨天の場合は一部行程を変更して実施（荒天時は中止）


対象者：横須賀市への移住に興味・関心がある市外在住の子育て世代（※）


※中学校3年生までの子ども(妊娠中を含む)がいるか、夫婦ともに50歳未満であること


定　員 ：20名程度


参加費：3,000円/人（小学生以下無料）


　　　　　　ツアー終了後にはご自宅に横須賀野菜をお届け！


ツアー内容





☆集合・出発（京浜急行線　汐入駅）


→　すかなごっそ(農産物直売所)の見学、お買い物


→　天神島散策


→　ヴェルニー公園「カレーフェス」でランチ


→　久里浜エリア散策(こども園など)


→　JERA park YOKOSUKA の広場でリフレッシュ


→　先輩移住者との座談会(横須賀市自然・人文博物館)


→　いちごよこすかポートマーケットでお買い物


→　到着・解散（京浜急行線　汐入駅）


お申し込み

期間：4月7日(火)～4月27日(月)　



お申し込みはこちらから