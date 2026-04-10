YouTubeやTwitchで大人気のコンテンツの「ストグラ救急隊」と大黒湯／黄金湯「コガネキッチン」のコラボが決定！！
YouTubeやTwitchで大人気のコンテンツの「ストグラ救急隊」と、大黒湯／黄金湯「コガネキッチン」とのコラボが決定いたしました！！
期間中、大黒湯ではオリジナルグッズの販売に加え、作品をイメージしたオリジナル薬湯を日替わりで実施いたします！
また黄金湯「コガネキッチン」では、救急隊メンバーをイメージしたコラボドリンク・フードの販売、さらに限定コースターの配布も予定しております！
ぜひこの機会にご来店いただき、「ストグラ救急隊」コラボ銭湯をお楽しみください！！
⚫︎ストグラ救急隊 × 押上温泉 大黒湯 コラボ概要
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「ストグラ救急隊」参加メンバー
ももみ・天羽よつは・星野ももあ・命田 守・橘 かげまる・神崎治・雷堂ましろ・ノビー ラング・箱根しおん
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大黒湯イベント情報
https://www.daikokuyu.com/information/index/6
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【開催期間】
2026年5月1日（金）～5月25日（月）
【開催場所】
押上温泉 大黒湯（〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12－14）
コガネキッチン（〒130-0012 東京都墨田区太平4丁目14－6 黄金湯2階）
【グッズ情報】
●手ぬぐい付き入浴券（ランダム全3種） 各1,800円（税込）
●缶バッジ（ランダム全9種） 各550円（税込）
●缶バッジ（コンプリートセット）4,950円（税込）
●アクリルスタンド（全9種） 各1,650円（税込）
●ミニキャラアクリルスタンド（ランダム全9種）各880円（税込）
●ミニキャラアクリルスタンド（コンプリートセット） 7,920円（税込）
●ロッカー風キーホルダー（ランダム全9種） 各990円（税込）
●ロッカー風キーホルダー（コンプリートセット） 8,910円（税込）
●クリアカード（ランダム全9種） 各440円（税込）
●クリアカード（コンプリートセット）3,960円（税込）
●クリアファイル（全1種） 550円（税込）
●マフラータオル（全1種）2,640円（税込）
●巾着（全1種）1,540円（税込）
※コラボレーショングッズについてのお問合せは下記までお願いいたします。
customer@mediaworkskk.co.jp
【グッズ購入特典】
コラボ期間中にストグラ救急隊のグッズを2,000円（税込）ご購入ごとにポストカード（全９種）をランダムで1枚プレゼント！
【コラボドリンク・フード】
姉妹店「黄金湯」２階、「コガネキッチン」にて各種コラボドリンク・フードをお楽しみいただけます。
コラボメニュー1点ご注文につき１枚ランダムでコースターをプレゼントいたします！
※コラボメニューは大黒湯／コガネキッチン公式X、または大黒湯HPのメニュー画像をご確認ください。
黄金湯 https://koganeyu.com/
営業時間：6:00-9:00 / 11:00-24:30
定休日：第二・第四月曜日 ※水曜のみ男女入れ替え日
コガネキッチン（黄金湯２階） 通常メニュー
営業時間：月～木 11:30-21:00、金/土/日/祝 11:30-22:00（L.O 閉店30分前）
定休日：黄金湯に準ずる
【コラボ薬湯】
コラボ期間中、救急隊メンバーをイメージした薬湯全９種が日替わりで登場します。
※薬湯スケジュールは大黒湯公式X、または大黒湯HPの薬湯予定表をご確認ください。
【特製のれん】
銭湯の顔ともいえる「のれん」がコラボ仕様に！
救急隊メンバーが、湯けむりの中で皆様をお出迎えします。
【館内装飾】
コラボ期間中は、フロントに救急隊メンバーが登場！（撮影可）
また、浴室内のタイルにも救急隊メンバーの装飾が施されます。
※脱衣場・浴室内での撮影は禁止となります。
【ジオラマ撮影スペース】
撮影禁止の浴室内の代わりに、お手持ちのグッズと撮影できるフォトスポットをご用意しています！ぜひ記念撮影をお楽しみください。
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【押上温泉 大黒湯】
X（旧twitter）：https://x.com/daikoku_yu
公式サイト：https://www.daikokuyu.com/index.html
【コガネキッチン】
X（旧twitter）：https://x.com/koganekitchen01
公式インスタグラム：コガネキッチン (@koganekitchen)
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【ストグラ運営】
X（旧twitter）：https://x.com/STGR_RolePlay
【小花衣ももみ】
X（旧twitter）：https://x.com/momomi_khni
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【株式会社メディアワークス】
公式サイト：https://mediaworkskk.co.jp/
クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/
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