【オイシックス新潟アルビレックスBC】新潟県が推進する「R10プロジェクト」応援企業に認定

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブを運営する株式会社新潟プロ野球団（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：池田 拓史、以下：当球団）は、新潟県が推進する小麦粉の10％以上を国産米粉に置き換える運動、にいがた発「R10（アールテン）プロジェクト」（以下：R10プロジェクト）の応援企業に認定されたことをお知らせいたします。

URL：https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/syokuhin/0806843.html

■にいがた発「R10プロジェクト」応援企業とは

新潟県では、主要先進国の中で最低レベルにある日本の食料自給率（令和4年度：38%）の向上に向け、輸入小麦粉の10％以上を国産米粉に置き換える運動として「R10プロジェクト」を推進しています。このプロジェクトの趣旨に賛同し、自ら積極的に米粉の利用促進や魅力発信に取り組む企業・団体が、新潟県より「R10プロジェクト応援企業」として認定されます。

この度、当球団およびメインスポンサーであり、スタジアムグルメの開発を行っているオイシックス・ラ・大地株式会社とともに、本プロジェクトの趣旨に深く賛同し、応援企業として認定されました。プロ野球の興行を通じた「場」の提供と、スタジアムグルメの「監修・開発」を行い、米粉の新たな需要開拓に貢献してまいります。

（新潟県HPより引用：https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/syokuhin/1356835185542.html）

■今後の取り組み

これまで当球団は、米粉PRキャラクター「コメパンマン」による始球式や、米粉スイーツ「ふんわりブッセ」の販売を通じ、ファンの皆様へ米粉の魅力を伝えてまいりました。今後は、スタジアムグルメの監修・開発を担うオイシックス・ラ・大地とさらに強固に連携し、プロ野球の興行という「多くの人が集まる空間」を最大限に活用した新たな米粉メニューの開発・PRを推進いたします。 野球観戦の楽しさに「美味しい米粉体験」を加えることで、新潟が世界に誇る米粉の消費拡大を加速させ、地域社会の食料自給率向上に寄与してまいります。

昨年6月に米粉PRキャラクター「コメパンマン」が始球式に登場

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

■オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「Purple Carrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。