パーソルホールディングス、デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）に初選定

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、経済産業省と東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構が共同で実施する「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）」において、「DX銘柄2026」に初選定されたことをお知らせします。

■「DX銘柄2026」について

DX銘柄とは、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定することで、目標となる企業モデルを広く波及させ、経営者の意識改革を促すとともに、幅広いステークホルダーから評価を受けることで、DXのさらなる促進を図るものです。

単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデル及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業として、DX銘柄企業が選定されます。

「DX銘柄2026」では当社を含む30社（うち、DXグランプリ企業3社）が選定されました。

当社は、AIとデータを原動力に「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化を掲げ、AI基本方針の策定・対外公表や、AIドリブン型の派遣プラットフォームを展開するフランスのGojob社の買収を通じて、事業変革と価値創出を両立している点を高く評価され、DX銘柄2026に選定されました。

■パーソルグループのDXの取り組み

パーソルグループは「はたらいて、笑おう。」をビジョンとして掲げ、AIとデータを軸とした事業モデルへの転換を推進しています。 2025年7月には「パーソルグループAI基本方針」を策定し、人間中心のAI原則のもと、事業とリスクの両立を前提とするガバナンスを整備しました。また、国内外での事業実証と投資を加速しており、2025年にグループ入りしたGojob社が有するHR SaaS「Aglae」※の活用も見据えながら、従来の人手中心ビジネスからAI・データ中心のプラットフォーム型への移行を進めています。派遣事業ではAIマッチングやコーディネーターAIなどのプロセスDXを実装しており、経営トップ主導でステークホルダー向けの情報発信も強化しています。

※求人要件と候補者プロファイルを解析して高精度マッチングを行い、選考・契約・シフト運用までをワンストップで自動化するデジタル派遣プラットフォームの中核システム

■パーソルホールディングス株式会社 執行役員CIO/CAIO 柘植 悠太のコメント

パーソルグループ全体で取り組んでいるDXに対し、「DX銘柄2026」という形で評価をいただいたことを大変嬉しく思います。中期経営計画2026の最終年度に、DXの取り組み全体をご評価いただけたことは、私たちの方向性と実行力に対する確かな後押しだと感じています。

AI活用を軸に、現場と経営が一体となってAI・データを活かした事業モデルへの転換に挑み、変化を恐れず挑戦し続けてきた姿勢が評価されたものと考えています。次のフェーズでも持続的な価値創出へ、着実に歩みを進めてまいります。

参考リンク：

パーソルグループ 中期経営計画2026

https://www.persol-group.co.jp/ir/management/strategy.html

パーソルグループ 統合報告書2025

https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/integratedreport2025_jp.pdf

パーソルホールディングス テクノロジー人材採用ページ

https://www.persol-group.co.jp/recruit/holdings/persol-tech/

パーソルグループ テクノロジーオウンドメディア「TECH DOOR」

https://techdoor.persol-group.co.jp/

経済産業省 「『DX銘柄2026』『DX注目企業2026』『DXプラチナ企業2026-2028』を選定しました」

https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260410002/20260410002.html

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。