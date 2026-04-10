【15名限定】新規事業の「孤独なギャンブル」を終わらせる。元・船井総研取締役 五十棲剛史氏を招聘し、売上10億への「仕組み」と「撤退」を学ぶ超実践型勉強会を4/23(木)に開催

モンスターバンク株式会社

■ 開催背景：なぜ新規事業の9割は「検討」のまま消えていくのか

現代のビジネスシーンにおいて、新規事業は「走りながら考える」ことが美徳とされてきました。しかし、その裏側では数え切れない予算と時間が「根拠のない試行錯誤」に消えている現実があります。

モンスターバンクが提唱するのは、数千円の服を買う際に必ず行う「試着」を、数千万円のビジネス投資でも当たり前にすること。今回、船井総合研究所で数々の不滅の記録を樹立した五十棲剛史氏を招聘し、経営者が最も苦悩する「推進の仕組み」と「撤退の基準（科学）」を解き明かす場を設けます。

■ 本勉強会で明かされる「新規事業を資産に変える」3つの武器

感情に頼らない「撤退の科学」

「いつやめるべきか」という判断基準を明確にし、サンクコスト（埋没費用）の増大を防ぐ意思決定ロジック。

社長が動かなくても自走する「組織の設計図」

属人的な突破力に頼らず、現場がデータを基にPDCAを高速回転させる仕組みの作り方。

売上2億から10億へ至る「壁」の突破法

累計2,000社以上のコンサルティング実績から導き出された、成長企業に共通する「勝者の思考法」。

■ 登壇者プロフィール

五十棲 剛史（いそずみ たけし）氏

株式会社iOffice 代表取締役 / 元・株式会社船井総合研究所 取締役 / モンスターバンク株式会社 社外アドバイザー

1994年船井総合研究所入社。同社全コンサルタントの中で実績NO.1を記録し、事業開発取締役として数々の新規事業を成功に導く。著書『売上2億円の会社を10億円にする方法』は経営者のバイブルとしてロングセラーを記録。現在はスタートアップから上場企業まで、実務に深く介入する伴走型支援で絶大な信頼を得ている。



■ 開催概要

日時： 2026年4月23日（木）19:00～21:00（受付開始 18:45）

会場： ショットビレッジ（東京都内 ※詳細は参加者に個別案内）

定員： 15名（経営層・事業責任者限定）

参加費： 12,000円（税込）

お申込みはこちらから :https://study-meeting20260423.peatix.com

■ モンスターバンク株式会社について

「ビジネスの孤独なギャンブルを、確信ある挑戦に変える」をミッションに掲げ、PoC（概念実証）プラットフォーム『Proofly（プルーフリー）』を運営。新規事業開発や店舗展開における不確実性を、データと実行支援（EMOモデル）によって可視化し、企業の成功確率を最大化する「チャレンジ・コンシェルジュ」として活動しています。

【会社概要】

社名：モンスターバンク株式会社

所在地：東京都港区六本木7-7-7 8F

設立：2025年7月

代表取締役：鳥羽和真

資本金：3,100万円（2026年1月現在）

事業内容：PoCプラットフォーム『Proofly』の開発・運営、新規事業開発コンサルティング

URL：https://monster-bank.jp/lp/proofly-001/

【本件に関するお問い合わせ先】

モンスターバンク株式会社 広報担当：神山

Email：info@monster-bank.jp

Tel：03-6629-3638