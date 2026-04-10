＜Barbieri Excellence Award 2026＞Innovation & Research部門でシンクイノベーション株式会社が最優秀賞を受賞しました！

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、＜Barbieri Excellence Award 2026＞Innovation & Research部門で最優秀賞を受賞いたしました！

シンクイノベーション株式会社

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、シンクイノベーションは

【Barbieri Excellence Award 2026】のInnovation & Research部門において

最優秀賞を受賞いたしました！

アジア圏の企業が同賞を受賞するのは今回が初めてとなります。

同賞は、Barbieri社製品を導入し、ビジネスや研究開発においてその性能を最大限に引き出しているユーザーを対象に毎年贈られるものとなっており、

弊社はBarbieri社の製品を活用することで、信頼性の高い色制御を実現いたしました。

この独自の運用と技術力が市場における高い革新性とリサーチ成果として認めていただけたことを大変喜ばしく思っております。

以下公式HPにも今回の受賞の経緯や弊社代表取締役三輪の受賞コメントなども記載されておりますので

ぜひご確認ください！

【Barbieri Excellence Award 2026】

●受賞者一覧

https://barbierielectronics.com/award-winner-2026/

●シンクイノベーション株式会社の受賞ページはこちら

https://barbierielectronics.com/sync-innovation/

シンクイノベーション 代表取締役 三輪 直之



シンクイノベーションは『ほしい！を作れる会社。』をモットーに掲げ、多様なプリンターやメディアに対応した製造ニーズを展開しております。

これからも皆様のほしい！を作れるよう、精進してまいります！！

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お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide