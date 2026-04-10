「ラブライブ！シリーズ」と全国各地のレジャー施設がコラボする「レジャフェス」が4月25日より開催！オリジナルアナウンス、ARスタンプラリーなど施策情報が解禁！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社ムービックは、人気のアニメ等と全国各地のレジャー施設がコラボし、合同で行うイベント「レジャフェス」を開催いたします。今回、大人気作品『ラブライブ！シリーズ』とのコラボが決定！開催期間は2026年4月25日（土）～2026年5月31日（日）まで。全国9箇所のレジャー施設で描き下ろしイラストを使用したコラボグッズ販売やイベント限定の特別企画が盛りだくさん！

■特設サイト：https://www.movic.jp/shop/pages/lejafes04.aspx(https://www.movic.jp/shop/pages/lejafes04.aspx)

■公式SNS：@lejafes_LL https://x.com/lejafes_LL(https://x.com/lejafes_LL)

■ラブライブ！シリーズμ’s＆Aqours×レジャフェス開催概要

【開催期間】2026年4月25日（土）～2026年5月31日（日）

【開催施設】

グループA（1年生）

・登別マリンパークニクス 【北海道】 https://nixe-aqua.com/ （1年生）

・日立市かみね公園 【茨城】 https://kaminepark.or.jp/ （1年生）

・東京ドイツ村 【千葉】 https://t-doitsumura.co.jp/ （1年生）

グループB（2年生）

・伊豆アニマルキングダム 【静岡】 https://izu-animal-kingdom.com/ （2年生）

・伊勢シーパラダイス 【三重】 https://ise-seaparadise.com/ （2年生）

・城島高原パーク 【大分】 https://www.kijimakogen-park.jp/ （2年生）

グループC（3年生）

・あぶくま洞 【福島】 https://abukumado.com （3年生）

・北方文化博物館 【新潟】 https://hoppou-bunka.com/ （3年生）

・ガーデンミュージアム比叡 【京都】 https://gmhiei.jp/ （3年生）

※施設ごとに、1年生・2年生・3年生のいずれかの学年（計6名）がピックアップメンバーとして各施設を盛り上げます。

■オリジナルアナウンス

「施設内限定」オリジナルアナウンスの放送が決定！

レジャフェス会場にて、ここでしか聞けない特別な録り下ろしアナウンスの放送が決定いたしました！

本アナウンスは「μ'sバージョン」と「Aqoursバージョン」の2種類をご用意しております。

μ'sからは高坂穂乃果、星空 凛、矢澤にこの3名、Aqoursからは高海千歌、黒澤ダイヤ、黒澤ルビィの3名が登場！

レジャフェスの楽しみ方を、元気いっぱいの楽しい掛け合いで皆様にご案内します。

会場へお越しの際は、ぜひ施設内のアナウンスにも耳を傾けてみてくださいね！

■ARスタンプラリー

メンバーのフォトフレームをゲットできるARスタンプラリーの開催が決定！

各会場ピックアップメンバー6人のフォトフレームとスタンプをゲットできるARスタンプラリーを開催します！

会場に設置してあるQRコードを読み込むとメンバーアイコンのスタンプとオリジナルフォトフレームをゲット！

フォトフレームはメンバーと一緒に写真を撮ることができるのでぜひ沢山撮影してみてください！

さらに！！

6か所全て回りスタンプを集めるとレジャフェス限定のオリジナル壁紙もプレゼント！

ぜひ全て回ってゲットしてくださいね！

■コラボ装飾

μ'sとAqoursのメンバーがみなさまをお出迎え！

会場にはピックアップメンバーのスタンドポップや、オリジナルデザインのぼりが登場！

レジャフェスを思いっきり楽しむメンバーたちが、皆様を笑顔でお出迎えします。

スタンドポップは、一緒に並んで記念撮影をするのはもちろん、お気に入りのぬいやアクスタと一緒に写真を撮るのもおすすめです。

ぜひ、レジャフェスならではの最高の一枚を撮影してくださいね！

■特典情報

１.コラボグッズのお会計2,200円（税込）ごとに「特典ブロマイド（全18種）」をランダムで1枚プレゼント！

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※配布期間中であっても各施設の在庫がなくなり次第終了になります。

※限定グッズ付きチケットの購入は配布条件に含まれません。

※特典物の制作過程で生じる微細なスレや色ムラ、配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※各施設の売店・飲食などのお会計は対象外になります。

２.各施設のドリンク・フードのお会計1,100円（税込）ごとに「フード特典クリアカード（全18種）」をランダムで1枚プレゼント！

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※施設の販売状況により、売り切れ、販売終了の場合がございます。

※配布期間中であっても各施設の在庫が無くなり次第終了になります。

※特典物の制作過程で生じる微細なスレや色ムラ、配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※飲食特典のお受け取りは、各施設の飲食販売場所にてお客様による申告が必要です。

■限定グッズ付きチケット

入場料＋限定グッズ付きセットをご購入いただいた方に数量限定のアクリルチケット2種のうちどちらか1点をお選びいただきお渡しいたします！

【内容】アクリルチケット（2種）

入場料＋限定グッズ：各2,000円（税込）

チケット購入はこちら：https://animate-ticket.com/feature_pages/lovelivelf(https://animate-ticket.com/feature_pages/lovelivelf)

※アクリルチケットは現地にてお渡しいたします。お渡し方法は各施設によって異なります。

※1回のご購入に対してお一人様1セットまでとなります。

※数に限りがございますので、品切れの場合はご容赦ください。

※限定グッズ付きチケットでなくても、入場できます。

※入場料は各施設により異なります。

※入場料の対象にならない方は、限定グッズ付きチケットの販売はいたしかねます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更・延期・中止になる場合が御座います。

■権利表記：

(C)2013 プロジェクトラブライブ！

(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

■ラブライブ！シリーズ Official Web Site：https://www.lovelive-anime.jp/

【株式会社ムービック 会社概要】https://www.movic.jp/

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。