TVアニメ『【推しの子】』公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』初の公式配信番組「推しパズ情報局スプリングスペシャル」放送決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、TVアニメ『【推しの子】』の公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』（開発：NHN／国内パブリッシング：KADOKAWA）において、初の公式配信番組「推しパズ情報局スプリングスペシャル」を、4月15日（水）21時より生配信します。ゲストには、声優の伊駒ゆりえと石見舞菜香をお迎えし、『【推しの子】Puzzle Star』のアップデートに関する最新情報をお届け予定です。

番組概要

・番組名：推しパズ情報局スプリングスペシャル

・日程：2026年4月15日（水）21:00~21:45

・出演者（敬称略）

ルビー役：伊駒ゆりえ

黒川あかね役：石見舞菜香

・番組URL： YouTube Live：https://www.youtube.com/live/E8TH8X6QZss

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350270882

X(旧Twitter) Live：https://x.com/oshinoko_puzzle

初の配信番組放送記念！スタンダードガチャチケット×10をプレゼント

本放送を記念して、スタンダードガチャチケット×10をユーザー全員にプレゼントします。プレゼントの配布日時および応募方法の詳細は番組内で発表します。

ゲーム概要

『【推しの子】Puzzle Star』は、『【推しの子】』のキャラクターたちが登場し、プレイを通じて本作の世界観を楽しめるスマートフォン向けパズルゲームです。ブロックをつなげて消していくシンプルな操作に加え、キャラクターごとに異なるスキルや演出、オリジナル衣装のコーディネートも楽しめます。

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744346921

■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.oshinoko

■公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/

■ゲーム公式X：https://x.com/oshinoko_puzzle

■コピーライト：

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)KADOKAWA/NHN Corp.

『【推しの子】』について

「この芸能界（せかい） において嘘は武器だ」

全世界シリーズ累計2300万部突破！赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが、全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作。TVアニメ第4期 Final Season 制作決定。

株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/