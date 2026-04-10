TVアニメ『ルプなな』のオンラインくじ「eeoくじ」第3弾が登場！描き下ろしイラストのリーシェたちは思わず敬礼したくなるほどカッコ可愛い!!

株式会社Ａ３

TVアニメ『ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する』（通称『ルプなな』）の「eeoくじ」第3弾が登場！ 現在、通販サイト「eeo Store online」で販売中です。

『ルプなな』の「eeoくじ」第3弾となる今回は、新規描き下ろし＆ミニキャライラストを使用した豪華景品が大集合しました。

リーシェたちのカッコ可愛さには、見惚れてしまうこと間違いなし！

そんな魅力あふれる景品を、すべてご紹介します♪

▼ご注文はこちらから▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/4221?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1105(https://eeo.today/store/101/title/4221?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1105)

販売情報

販売期間：2026年4月3日(金)～4月24日(金)

販売価格：1回880円（税込）

お届け日：2026年6月頃予定

決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/4221?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1105)

豪華な景品がS賞からD賞まで登場！

【景品一覧】

S賞 キャンバスボード（全1種）

A賞 アクリルスタンド（全3種）

B賞 キャンバスボードミニ（全6種）

C賞 アクリルキーホルダー（全12種）

D賞 缶バッジ（全12種）

※S賞以外の景品はすべてランダムで1種が当たります。

Wチャンス賞も見逃せない！

豪華景品に加えて、アクリルジオラマ（描き下ろしver. 3個／ミニキャラver. 3個）が当たるWチャンス賞も登場！

Wチャンス賞は各期間中、TVアニメ『ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する』の「eeoくじ」を購入すると、抽選で当たります。

景品とあわせて、Wチャンス賞の結果発表もお楽しみに！

S賞 キャンバスボード（全1種）

「eeoくじ」第3弾の中で一番レアなS賞は、3号Fサイズ（約22cm×27cm）のキャンバスボード！

本物のキャンバス生地を使用しているので、リーシェ＆アルノルト＆テオドールの凛々しさをさらに堪能することができる逸品です。

S賞は「eeoくじ」を1会計で100回購入すると確実にゲットできます。詳細は画像をチェック！

A賞 アクリルスタンド（全3種）

A賞のアクリルスタンドは、縦横最大15cm。

リーシェたちの服装はもちろん、手にしているアイテムなどイラストの細部にもぜひご注目ください！

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B賞 キャンバスボードミニ（全6種）

大きさ約5cm×7cmのキャンバスボードミニがB賞に。

付属のイーゼルに立てかけて、おしゃれに飾るのもおすすめです♪

C賞 アクリルキーホルダー（全12種）

C賞は、大きさ約6.5cm×6.5cmのアクリルキーホルダー。

カバンやカギなどにつけるほか、コレクションとしてお部屋に飾るのにもぴったり！

D賞 缶バッジ（全12種）

D賞の缶バッジは、キャラクターたちの表情が見やすい大きさ約5.7cm。

カバンなど身近なアイテムにつけて、TVアニメ『ルプなな』アレンジを楽しんでみては？

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(C)雨川透子・オーバーラップ／ループ7回目製作委員会

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

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eeo Stage：https://eeo.today/stage/

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