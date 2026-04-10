『モンスター烈伝 オレカバトル2』にて「～第５章～ 氷劇の旋律」が解禁！
株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けビデオカードゲーム『モンスター烈伝 オレカバトル2(モンスターレツデン オレカバトルツー)』にて新章「～第５章～ 氷劇の旋律(だいごしょう ひげきのせんりつ)」を4月15日(水)に解禁することをお知らせします。
『モンスター烈伝 オレカバトル2』は、2012年にリリースされた『モンスター烈伝 オレカバトル』の続編となるビデオカードゲームです。ゲーム内で作成した自分のプレーヤーネーム入りのオリジナルカード「オレカ」でバトルして、個性豊かなモンスターを収集し育成をお楽しみいただけます。
「～第５章～ 氷劇の旋律」(以下、第５章)では、前作から登場しているモンスターに加え、30体以上の個性豊かなモンスターが登場します。これらのモンスターはバトルで登場するだけでなく、全てカードとして獲得可能です。
「第５章」では「氷と歌」がテーマとなっており、テーマにちなんだ個性あふれるモンスターが登場し、バトルの奥深さをより引き立てます。
さらに、4月8日(水)にavex「cutting edge」からメジャーデビューを果たした3人組ロックバンド『Chevon(シェボン)』が、「第５章」の重要なモンスターである「魔皇ミード」のテーマ曲を特別に書きおろし。「第５章」の世界観を、特別な楽曲とともにさらにお楽しみいただけます。
ぜひ、この機会に『モンスター烈伝 オレカバトル2』をお楽しみください。
▼『モンスター烈伝 オレカバトル2』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/orecabattle/2/
▼「モンスター烈伝オレカバトル」公式X
https://x.com/oreca573
▼『モンスター烈伝 オレカバトル2』動画投稿ガイドライン
https://p.eagate.573.jp/game/orecabattle/2/news/guideline.html
▼公式YouTubeチャンネル『オレカTV！【オレカバトル公式】』
https://www.youtube.com/@oreca573
谷絹 茉優さん(『Chevon』ボーカル)からのコメント
いやもうほんとうにありがとうございます。
このお話を貰ったのは、偏に私ボーカル谷絹がオレカが大好きだからでありまして。
アーケードゲーム激戦時代。小学生だった私の目に飛び込んだそれはまさにパンドラの箱。
開けてしまったが最後、あとはもうハマってゆくだけでした。
そんな『モンスター烈伝 オレカバトル』が稼働終了から約13年。
『モンスター烈伝 オレカバトル2』稼働開始。
再熱しない訳もなく。
バンド活動の合間にただ、ファンとしてゲームセンターに通いオレカ仲間たちや師匠と情報を共有しSNSにて進捗を投稿していました。
そのSNSの投稿をみたKONAMIの担当者さまからお声が掛かり、今日に至るというわけであります。
こんなことがあるのですな。
愛をたくさん込めて作りました。
オレカへのLoveはバンド界一深い自信があります。
結果、なんの修正もなく一発OK。どんなもんじゃい。
この曲で小さい頃から大好きな世界を彩れる、その一助になれることが今はただ、ひたすらに嬉しいです。
アーティスト『Chevon』について
Vo.谷絹 茉優、Gt.Ktjm（キタジマ）、Ba.オオノタツヤからなる平均年齢25歳の新世代3人組ロックバンド・Chevon。2021年6月より北海道・札幌を拠点に活動。
予見不可能な楽曲の展開力とボーカル谷絹が生み出す複雑怪奇なメロディーライン、そして文学的かつ狂気を帯びたリリックでリスナーを魅了。楽曲に込められた祈念が、ライブパフォーマンスで爆発し、観客の心が思わず動かされる。
・公式サイト
https://www.chevon.biz/
・公式X
https://twitter.com/Chev0n
・公式Instagram
https://www.instagram.com/chevon4472/
・公式TikTok
https://www.tiktok.com/@chevon4472
「モンスター烈伝 オレカバトル」シリーズについて
2012年に稼働を開始したビデオカードゲームです。
自分のプレーヤーネームが入ったオリジナルカード「オレカ」を使い、個性豊かなモンスターたちを収集したり、他のプレーヤーと
対戦したりできるRPGです。
『オレカTV！【オレカバトル公式】』について
MCの「スン太」と「アリ奈」がゲームをプレーしながら、「モンスター烈伝 オレカバトル」
シリーズの魅力を紹介するKONAMI公式YouTubeチャンネルです。
チャンネル名：オレカTV！【オレカバトル公式】
更新日：毎週金曜日19時
▼「オレカTV！【オレカバトル公式】」YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@oreca573
タイトル：モンスター烈伝 オレカバトル2
メーカー：KONAMI
稼働日：稼働中
ジャンル：ビデオカードゲーム
プレー人数：1～2人
著作権表記：(C)Konami Arcade Games
稼働施設：全国アミューズメント施設
お問合せ先：お客様相談室
TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。
https://www.konami.com/games/inquiry/jp/