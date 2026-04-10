『モンスター烈伝 オレカバトル2』にて「～第５章～　氷劇の旋律」が解禁！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けビデオカードゲーム『モンスター烈伝 オレカバトル2(モンスターレツデン オレカバトルツー)』にて新章「～第５章～ 氷劇の旋律(だいごしょう ひげきのせんりつ)」を4月15日(水)に解禁することをお知らせします。

『モンスター烈伝 オレカバトル2』は、2012年にリリースされた『モンスター烈伝 オレカバトル』の続編となるビデオカードゲームです。ゲーム内で作成した自分のプレーヤーネーム入りのオリジナルカード「オレカ」でバトルして、個性豊かなモンスターを収集し育成をお楽しみいただけます。

「～第５章～ 氷劇の旋律」(以下、第５章)では、前作から登場しているモンスターに加え、30体以上の個性豊かなモンスターが登場します。これらのモンスターはバトルで登場するだけでなく、全てカードとして獲得可能です。

「第５章」では「氷と歌」がテーマとなっており、テーマにちなんだ個性あふれるモンスターが登場し、バトルの奥深さをより引き立てます。

さらに、4月8日(水)にavex「cutting edge」からメジャーデビューを果たした3人組ロックバンド『Chevon(シェボン)』が、「第５章」の重要なモンスターである「魔皇ミード」のテーマ曲を特別に書きおろし。「第５章」の世界観を、特別な楽曲とともにさらにお楽しみいただけます。

ぜひ、この機会に『モンスター烈伝 オレカバトル2』をお楽しみください。

▼『モンスター烈伝 オレカバトル2』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/orecabattle/2/

▼「モンスター烈伝オレカバトル」公式X

https://x.com/oreca573

▼『モンスター烈伝 オレカバトル2』動画投稿ガイドライン

https://p.eagate.573.jp/game/orecabattle/2/news/guideline.html

▼公式YouTubeチャンネル『オレカTV！【オレカバトル公式】』

https://www.youtube.com/@oreca573

谷絹 茉優さん(『Chevon』ボーカル)からのコメント

いやもうほんとうにありがとうございます。

このお話を貰ったのは、偏に私ボーカル谷絹がオレカが大好きだからでありまして。

アーケードゲーム激戦時代。小学生だった私の目に飛び込んだそれはまさにパンドラの箱。

開けてしまったが最後、あとはもうハマってゆくだけでした。

そんな『モンスター烈伝 オレカバトル』が稼働終了から約13年。

『モンスター烈伝 オレカバトル2』稼働開始。

再熱しない訳もなく。

バンド活動の合間にただ、ファンとしてゲームセンターに通いオレカ仲間たちや師匠と情報を共有しSNSにて進捗を投稿していました。

そのSNSの投稿をみたKONAMIの担当者さまからお声が掛かり、今日に至るというわけであります。

こんなことがあるのですな。

愛をたくさん込めて作りました。

オレカへのLoveはバンド界一深い自信があります。

結果、なんの修正もなく一発OK。どんなもんじゃい。

この曲で小さい頃から大好きな世界を彩れる、その一助になれることが今はただ、ひたすらに嬉しいです。

アーティスト『Chevon』について

Vo.谷絹 茉優、Gt.Ktjm（キタジマ）、Ba.オオノタツヤからなる平均年齢25歳の新世代3人組ロックバンド・Chevon。2021年6月より北海道・札幌を拠点に活動。

予見不可能な楽曲の展開力とボーカル谷絹が生み出す複雑怪奇なメロディーライン、そして文学的かつ狂気を帯びたリリックでリスナーを魅了。楽曲に込められた祈念が、ライブパフォーマンスで爆発し、観客の心が思わず動かされる。

・公式サイト

https://www.chevon.biz/

・公式X

https://twitter.com/Chev0n

・公式Instagram

https://www.instagram.com/chevon4472/

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@chevon4472

「モンスター烈伝 オレカバトル」シリーズについて

2012年に稼働を開始したビデオカードゲームです。

自分のプレーヤーネームが入ったオリジナルカード「オレカ」を使い、個性豊かなモンスターたちを収集したり、他のプレーヤーと

対戦したりできるRPGです。

『オレカTV！【オレカバトル公式】』について

MCの「スン太」と「アリ奈」がゲームをプレーしながら、「モンスター烈伝 オレカバトル」

シリーズの魅力を紹介するKONAMI公式YouTubeチャンネルです。

チャンネル名：オレカTV！【オレカバトル公式】

更新日：毎週金曜日19時

▼「オレカTV！【オレカバトル公式】」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@oreca573

タイトル：モンスター烈伝 オレカバトル2

メーカー：KONAMI

稼働日：稼働中

ジャンル：ビデオカードゲーム

プレー人数：1～2人

著作権表記：(C)Konami Arcade Games

稼働施設：全国アミューズメント施設

お問合せ先：お客様相談室

TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。

https://www.konami.com/games/inquiry/jp/