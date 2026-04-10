DMM GAMESがサービスを展開しているPC/PS4＆PS5マルチコンバットオンラインゲーム『War Thunder』が13万人超の来場するサブカルチャーの祭典「ニコニコ超会議2026」へブース出展

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2026年4月25日（土）・26日（日）開催予定の超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」におきまして、2日間にわたりブース出展することが決定しましたことをお知らせいたします。

「ニコニコ超会議」は2025年開催時に13万2,657人が来場した日本最大級のサブカルチャーイベントで、通常とは一味違う『War Thunder』体験を提供する『超War Thunder（DMM GAMES）』と題したブースを出展予定です。ブースのフォトスポットで写真投稿やゲームを試遊いただくと『War Thunder』オリジナルデザインの限定リアルグッズが貰えるキャンペーンも開催します。

ぜひ4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセやニコニコ超会議2026にいらっしゃいましたらぜひお立ち寄りください。

▼【リアルイベント】4月25日（土）・26日（日）ニコニコ超会議2026『超War Thunder（DMM GAMES）』ブース出展

https://warthunder.dmm.com/news/detail/15520

▼『War Thunder』ビギナーズサイト

https://warthunder.dmm.com/lp

■基本プレイ無料オンラインゲーム『War Thunder』 in ニコニコ超会議2026！会場でしか手に入らないゲームプレイ体験と限定リアルグッズを見逃すな！

2026年4月25日（土）10:00～18:00と2026年4月26日（日）10:00～17:00開催予定の「ニコニコ超会議2026」にて、『超War Thunder（DMM GAMES）』ブースを出展いたします。主にブース内は3つのエリアで構成され、従来とは異なるアプローチにより『War Thunder』を触れていただき、様々な限定リアルグッズを受け取り可能です。

- ブース紹介

１．フォトスポット「九五式軽戦車」

まず、ご紹介する「フォトスポット」エリアでは、NPO法人防衛技術博物館を創る会（所在地：静岡県御殿場市、代表：小林雅彦、URL：https://readyfor.jp/projects/bougihaku）様との連携により動態保存されている本物の大日本帝国陸軍 九五式軽戦車 ハ号 後期型（4335号車）を展示し、貴重な戦車を間近に見ながらゲームを試遊することができます。

そして、会場で撮影した九五式軽戦車の写真を専用ハッシュタグ付きでSNS投稿後、スタッフに投稿内容を見せるとその場で数量限定の「War Thunder スペシャルエディション」をお渡しします。また、ゲーム内の装飾カスタマイズを再現したような新たな試作品「抱き枕」も戦車にディスプレイし、SNS投稿者の中から後日抽選で同じ試作品「抱き枕」もプレゼント予定ですので、ぜひ記念撮影した写真を投稿ください。

＜防衛技術博物館を創る会とは＞

機械産業の継承、発展と、防衛意識の向上に寄与することを目的に、2010年から活動を始め、2012年から「特定非営利活動法人 防衛技術博物館を創る会」として活動を開始、10年以上にわたり「公立の防衛技術博物館」を日本に創るべく活動している。現在では、これまで過去3度のクラウドファンディングを通じて修復・買い取りを実現してきた「くろがね四起」「九五式軽戦車」「ハ号ブルドーザー」を含め、国産防衛装備品等を保管・展示する「（仮称）防衛技術博物館」を2033年に開館することを目指している。

YouTube：https://www.youtube.com/@npo4015



2. モーションシミュレータ体験

※画像はイメージです。実際のブースではフライトスティック＆スロットルによる操作内容です。

さらに、「モーションシミュレータ体験」エリアでは、WIZAPPLY株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西岡 右平、URL：https://motion.wizapply.com/）様が開発した「4軸 モーションシミュレータ SIMVR」を設置し、『War Thunder』の操縦に合わせたダイナミックな駆動によって、没入感の高いフライトシミュレーションを体験できます。

＜4軸 モーションシミュレータ SIMVRとは＞

VR（ヴァーチャルリアリティ）HMDに特化した多軸モーションシミュレータです。ピッチ・ヨー・ロールの3軸回転にヒーブの上下揺れを加えた動きが可能で、様々なアタッチメント用いて、多岐にわたるVRモーションシミュレータ用途に対応します。レーシングシミュレーターからフライトシミュレーターを目的として様々なメーカー様への納品から国内外のVRイベント・研究開発として１００社以上に導入実績があります。

3. 通常VR体験

▼HORI HOTAS Flight Control System & Mount for PC ( Windows 11 / 10 )

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xb-KjxNikLU ]

それから、「通常VR体験」エリアでは、固定のゲーミングチェアに座っていただき、VR機器とフライトスティック「HORI HOTAS Flight Control System & Mount for PC ( Windows 11 / 10 )」を使用したプレイ環境に加え、ゲーム周辺機器メーカー株式会社ホリ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：堀之内 龍太、URL：https://hori.jp/）の協力によりホリ社製ゲームパッドなど通常のゲームプレイ環境も用意し、VR機器に慣れていない方もお楽しみいただけます。

＜HORI HOTAS Flight Control System & Mount for PC ( Windows 11 / 10 )とは＞

株式会社ホリ社製「HORI HOTAS Flight Control System & Mount for PC ( Windows 11 / 10 )」は、『War Thunder』との公式コラボレーションにより生まれ、製作段階からDMM GAMES・Gaijin Entertainmentが連携しながら作り上げたフライトスティックです。本格的にリアルなフライト操作でゲームプレイしたい方に向けたコントローラーで、フライトスティック＆スロットルのセットモデルになっています。

『War Thunder』コラボレーション特典として、イギリス・アメリカ・ドイツ主力戦闘機のプレミアム機体3種類に加え、プレミアムアカウントやシルバーライオンなどプレイに役立つゲーム内アイテムが受け取れるアイテムコード付きの同梱パッケージを購入可能です。



これら『War Thunder』のゲームプレイを試遊していただくと『War Thunder』オリジナルデザインの限定リアルグッズがもれなく当たるくじ引きに挑戦できます。詳細は当日会場でご確認の上、ご参加ください。

限定リアルグッズ例

※画像はサンプルイメージです。実際とは異なる場合があります。



▼【リアルイベント】4月25日（土）・26日（日）ニコニコ超会議2026『超War Thunder（DMM GAMES）』ブース出展

https://warthunder.dmm.com/news/detail/15520

『超War Thunder（DMM GAMES）』ブース内で使用するパソコンは、株式会社サードウェーブ（本社：東京都千代田区、代表取締役：尾崎 健介、URL：https://info.twave.co.jp/）様の提供によりPCゲームの魅力を最大限に引き出し、プレイヤーの可能性を広げることを目指すゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」を使用しています。

多くのゲーム推奨で、eスポーツ公式大会にも採用され、信頼性の高いゲーミングPCで、BTOカスタマイズのための魅力的なオプションを用意し、パーツの追加や変更による、あなただけのゲーミングPCをつくり上げることも可能です。高いパフォーマンスが要求されるPCゲームを、より多くの人が楽しめるよう、GALLERIA(ガレリア)は最新パーツを採用した4シリーズと豊富なモデルをご用意し、はじめての1台から、4Kの美麗で高精細なゲーム世界を楽しむハイエンドマシンはもちろん、五感を研ぎ澄まし結果が全てのストイックな競技シーンまで、プレイヤーが求めるスタイルや環境にお応えします。

これからもより多くの方に『War Thunder』の魅力を知ってもらえる機会を設けて参りますので、今後とも『War Thunder』をよろしくお願いいたします。

▼公式サイト

http://warthunder.dmm.com/

▼公式X

https://x.com/WarThunderJP

▼製品概要

タイトル：『War Thunder（ウォーサンダー）』

プラットフォーム：PC（DMM GAMES PLAYER版） / PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記：Published by EXNOA LLC. (C) 2026 Gaijin Games Kft. All rights reserved.

Copyright(c) 2014 NPO法人 防衛技術博物館を創る会 All Rights Reserved.

Copyright (C) WIZAPPLY Co., Ltd.

(C) HORI CO., LTD.

(C) THIRDWAVE CORP. All Rights Reserved.