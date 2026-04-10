FNCT貸暗号資産 「9.88％・180日」プラン増枠&継続ボーナスキャンペーン

オーケーコイン・ジャパン株式会社

このたび、2026年4月1日に開始した貸暗号資産「9.88％・180日」プラン(https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/56305175898649)が大変ご好評をいただいたことを受け、

同プランの増枠を実施するとともに、貸暗号資産サービスを継続してご利用いただいているお客様および新たにご利用いただくお客様を対象に、特別キャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン概要

１. 新規申請特典

キャンペーン期間中に「3.88％・30日」または「5.88％・60日」プランを新規申請し、満期まで継続された方全員に、追加で1万FNCTをプレゼントいたします。

※追加申請分のみ対象となり、既存申請を解約し再申請された方は対象外となります。

２. 継続特典

キャンペーン開始前に「3.88％・30日」または「5.88％・60日」プランを申請し、キャンペーン開始時点でステータスが「貸出中」の方には、継続特典として追加で5,000FNCTをプレゼントいたします。





■キャンペーン期間

2026年4月10日（金）16:00～2026年4月17日（金）16:00



注意事項

※各特典の付与はお1人様1回限りです。

※本キャンペーンは、当社所定のFNCT付与予定上限額に達した場合、キャンペーン期間前に終了する場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了・期間を延長する場合がございます。

※付与時点において、中途解約されている場合には付与対象外となります。

※なりすまし、名義貸し等、本人でないと当社が判断した場合は対象外となります。



《暗号資産を利用する際の注意点》

○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。

○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。

○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

○ 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。



商 号：オーケーコイン・ジャパン株式会社

登録番号：暗号資産交換業者 関東財務局長 第00020号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会