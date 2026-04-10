高輪ゲートウェイ駅「MAISON CLASSIC SALON」「MAISON CLASSIC CAFE」にて、高輪ゲートウェイ駅開業1周年を記念し「高輪はちみつ」を使用した特別メニューが4月末まで登場

株式会社CLASSIC

高輪ゲートウェイ駅の駅ナカカフェ「MAISON CLASSIC CAFE」と駅をみおろすサロン「MAISON CLASSIC SALON」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役：萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、高輪ゲートウェイ駅開業1周年を記念し、2026年3月28日（土）より「高輪はちみつ」を使用した特別メニューの販売を開始いたします。

改札外3階の「MAISON CLASSIC SALON」にて提供する「高輪はちみつを楽しむ焼き菓子とフレッシュチーズケーキのプレート＆紅茶セット」や改札内2階の「MAISON CLASSIC CAFE」では、高輪はちみつを使用した「高輪はちみつ＆ミルクジェラート」も展開。

駅利用者だけでなく、街を訪れる人々に向けて、食を通じた高輪ゲートウェイの魅力をお伝えしていきます。

MAISON CLASSIC Instagram：https://www.instagram.com/maisonclassic_/

■100%高輪でとれた「高輪はちみつ」

一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメントが高輪ゲートウェイ駅周辺におけるまちづくりの一環で始めた養蜂の取り組み。「花や緑があふれる素敵な街にし、蜂蜜を手に取った方が環境について考えるきっかけを作りたい」という想いを込めて作られました。

高輪ゲートウェイエリアで採取された「高輪はちみつ」は、季節ごとに異なる花の蜜から作られ、風味や香りが変化するのが特徴です。

MAISON CLASSICブランドでは、この地域資源を活かし、スイーツやドリンクを通じてその魅力を最大限に引き出したく今回新メニューを提案しました。

■MAISON CLASSIC SALON｜高輪はちみつを楽しむ焼き菓子とフレッシュチーズケーキのプレート＆紅茶セット

改札外3階の「MAISON CLASSIC SALON」では、「高輪はちみつを楽しむ焼き菓子とフレッシュチーズケーキのプレート＆紅茶セット」を提供いたします。

春・夏・秋それぞれの季節に収穫する高輪はちみつ。季節ごとの味わいの違いを一度に楽しめる、MAISON CLASSICならではの体験型メニューです。

・価格：1,580円（税込）

【セット内容】

・蜂蜜マドレーヌ

・フロマージュブランのフレッシュチーズケーキ

・スコーン2個

・高輪産はちみつ（春・夏・秋）各1杯

・国産ルバーブのコンフィチュール

・お好きな紅茶

■MAISON CLASSIC CAFE｜高輪はちみつ&ミルクジェラート

改札内2階の「MAISON CLASSIC CAFE」では、「高輪はちみつ＆ミルクジェラート」を販売いたします。

店内で仕上げる濃厚なミルクジェラートに、春採れの高輪はちみつをたっぷりとかけた一品。

華やかな香りとミルクのコクが重なり合う、シンプルながら贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

・価格：680円（税込）

■駅ナカでも楽しめるMAISON CLASSICの人気メニュー

MAISON CLASSICの一部メニューは、駅構内「Eki Park」にて期間限定で販売いたします。

・販売日：3月28日（土）、4月11日（土）、4月25日（土）

・時間：12:00～17:00（なくなり次第終了）

サロンの人気商品「高輪はちみつマドレーヌ」や、MAISON CLASSIC FACTORYの「シューラスク」などを気軽に楽しめる特別企画です。

■店舗概要

「MAISON CLASSIC SALON」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間 11:00~22:00（L.O. フード21:00 /ドリンク21:30）

「MAISON CLASSIC FACTORY」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～20:00

【日・祝】11:00～19:00

「MAISON CLASSIC CAFE」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札内2階

・営業時間 7:00～20:00（L.O. フード19:00 /ドリンク19:30）

【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp





