【会場・鶯谷のお膝元をジャック！】山本リンダ・平山みき出演の「Tokyo A GoGo」特別映像、本日4月10日より上野エリアを重点拠点として放映開始

株式会社まる優

株式会社まる優（本社：福岡県久留米市）は、2026年5月5日（火・祝）に東京キネマ倶楽部（鶯谷）で開催される大型イベント『Tokyo A GoGo（トウキョウ・ア・ゴーゴー）』 のプロモーション映像を、本日4月10日（金）より放映開始いたしました。

今回の街頭ビジョン展開では、会場である鶯谷（東京キネマ倶楽部）への玄関口となる「上野・アメ横エリア」を重点エリアとして強化。 レジェンドアーティストたちの躍動する姿が、イベント開催を前に街を彩ります。

■ 開催地・鶯谷への期待感を醸成。上野エリアを重点プロモーション拠点に

本イベントの会場となる「東京キネマ倶楽部」は、昭和の面影を残す鶯谷のランドマークです。その最寄りエリアである上野・アメ横にて重点的に映像を放映することで、来場者や地域住民、観光客へ向けて「昭和101年 5月5日」の祝祭をダイレクトにアピールします。

■ 放映映像（YouTube）

- アメ横エリア：Y’s Vision アメ横（アメ横センタービル壁面） 観光客で賑わうアメ横の象徴的なビジョンをジャック。1時間に2回（毎時01分15秒～／31分15秒～）、昭和のエネルギーが街に溢れ出します。- 上野エリア：カラオケ館 上野本店（スーパービジョン） 上野駅至近の大型ビジョンにて、イベントの存在感を強力に発信。会場へと続く高揚感を演出します。- 広域展開：渋谷・池袋エリア カルチャーの発信地である「カラオケ館 渋谷店」「カラオケ館 池袋東口店」でも同時放映。都内主要エリアから鶯谷へと視線を集めます。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4n3D0L-dza8 ]

イベントの熱気と山本リンダ氏、平山みき氏らの圧巻のパフォーマンスを凝縮した特別映像です。

■ イベント『Tokyo A GoGo』開催概要

昭和歌謡のレジェンドと現代のZ世代クリエイターが共演する、時代を超えたカルチャー融合イベント。

日時： 2026年5月5日（火・祝）16:00開場／開演

会場： 東京キネマ倶楽部（東京都台東区根岸1-1-14 / 鶯谷駅北口徒歩3分）

出演： 山本リンダ、平山みき、キノコホテル、ザ・キャプテンズ、踊るミエ ほか

詳細情報（PR TIMES）： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000160315.html

特設サイト：https://ticketdive.com/event/tokyoagogo_odorumie04

■ 株式会社まる優について

福岡県久留米市に拠点を置く総合商社。イベント制作、キャラクターグッズ制作など多岐にわたる事業を展開。2026年2月にはグラミー賞アフターパーティーの招待状制作を手掛けるなど、エンターテインメント分野での活動も強化しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社まる優

担当：財部優次郎（たからべ ゆうじろう）

Mail：takarabe@takaramarketing.com

お問い合わせ：odorumie_info@odorumie.com

特設サイト： https://t-dv.com/tokyoagogo_odorumie04