【期間限定】石川県金沢市の「金沢百番街」Rintoに、CLASKAのPOP UP STOREがオープン
株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、金沢駅構内の商業施設「金沢百番街」Rintoにて、2026年4月22日（水）～5月31日（日）の会期で期間限定のイベントを開催します。
オリジナルアパレルブランド「D（ディー）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=2700825)」「HAU（ハウ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=2008395&page=1#itemtitle)」「āta（アタ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=3058815)」の新作ウェアから、レザーバッグ「kalsac（カルサック）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331966&sort=n)」などのファッションアイテム、人気のオリジナルキャラクター「MAMBO（マンボ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331888&sort=n)」、「B.B.（ビービー）」のグッズまで、選りすぐりのアイテムを幅広く取り揃えております。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
「CLASKA Gallery & Shop "DO"」について
伝統の手仕事でつくられる工芸品からデザイナーによる新しいプロダクトまで、今の日本の暮らしに映えるアイテムを集めたライフスタイルショップです。
＜開催概要＞
CLASKA POP UP SHOP ＠金沢百番街 Rinto
［会期］
2026年4月22日（水）～5月31日（日） 営業時間：10:00 ～ 20:00
［会場］
金沢百番街 Rinto Zoff横区画 住所：石川県金沢市木ノ新保町1-1
［会期中の問い合わせ］
TEL：03-3719-8124