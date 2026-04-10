［詳細データ］医学部に強い117高校ランキング／表紙　アイナ・ジ・エンド／AERA 4月13日発売

株式会社朝日新聞出版

4月13日発売のAERA 4月20日増大号の表紙にはアーティストのアイナ・ジ・エンドさんが登場します。ダンスと歌という二つの表現を手に入れたその創造の源泉と、自身の弱さやコンプレックスを「味方につける」生き方について深く語ります。撮影はAERA表紙フォトグラファー・蜷川実花。その身のこなしから生まれる多彩な表情を捉えた、引き込まれるような写真は必見です。大学合格者ランキングシリーズのトリを飾る「医学部に強い117高校」では今年の医学部入試の合格者について、各高校から国公立50大学のどの大学に何人合格したかが一目でわかる一覧形式のランキングや、医学科72大学別の高校ランキング、そして私立、公立、国立に分けて現役合格者ランキングで詳報します。巻頭特集は「地方は女性が元気にする」。地方で新たな価値を生み出し、未来を切り開く女性たちを取材しました。「現代の肖像」では、数々の歴史的裁判を手がけてきた弁護士・喜田村洋一さんの人物ルポを掲載、ほかにもTHE ALFEE「奇跡の軌跡」をはじめとした多彩な連載など見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！

表紙＋グラビア・インタビュー：アイナ・ジ・エンド

ダンスで身体表現を、歌で言葉の表現を追求してきたアーティストのアイナ・ジ・エンドさんがAERAの表紙に初登場します。かつては感情を言葉でうまく伝えられず孤立した経験もあったというアイナさんですが、ソロ活動では作詞作曲も全て手がけ、自身の内面にあった暗がりや言えなかったことが曲の源泉になっていると語ります。BiSH時代に経験した前例のない挑戦や、ソロになってからの変化、そして自身のコンプレックスを「かわいい」と捉え、唯一無二の個性にするという哲学まで、思いを明かしました。AERA表紙フォトグラファー・蜷川実花撮影による、表現者としての強さがにじみ出る写真の数々もぜひご覧ください！

医学部に強い高校117校／大学合格者ランキング

人気も難易度も高い医学部医学科への現役合格者数の多い高校をランキングで紹介します。トップは19年連続1位の東海高校（愛知県）で57人。浪人も含めると106人と、3桁の合格者数を記録しました。専門家への取材で、東海ほか上位校の受験指導についても分析しています。また、全国72大学別の医学科への合格者数ランキングも掲載。さらに、117校の国公立50大学医学科合格者ランキングも掲載しています。3月中旬から続けてきた大学合格者ランキングシリーズのトリを飾る企画です。

巻頭特集 地方は女性が元気にする

人口減少や産業の担い手不足など、多くの課題を抱える地方で、新たな風を吹き込み、地域を元気にする女性たちの活躍を特集します。上京したもののUターンしたり、結婚を機に移住したり、キャリアの壁に悩んだ女性たちが地方に活路を見出し、地方の活性化を担っています。離島の情報を発信し持続可能な島作りを目指す編集長や、佐渡島で廃校を再生し新たな酒造りに挑む蔵元、広島で起業家支援や平和を伝えるブランドを手がける社長、全国の在宅ワーカーと共に漁業の6次産業化を進める経営者など、多様な分野で挑戦する4人の女性を取材しました。また、都市部からの移住と婚活をセットで支援し、地方の人口増を目指す「移住婚」の取り組みもレポートします。

また、熊本地震から今月で10年。子どもたちを元気にするために設立された「FOR KUMAMOTO PROJECT」の活動への思いを追った記事もあります。

［現代の肖像］弁護士 喜田村洋一

人物ルポルタージュ欄「現代の肖像」は、ロス疑惑や薬害エイズ事件など、日本の歴史に残る裁判に数多く携わってきた弁護士の喜田村洋一さんです。法廷でのメモを取る自由や在外邦人の選挙権を勝ち取るなど、国民の「知る権利」や「表現の自由」のために戦い続けてきました。休日は元日のみで、あとは全て仕事に費やすという喜田村さんの原動力の源泉は、民主主義への強い信念です。数々の裁判で共に戦った弁護士や、彼と法廷で対峙した元検事の証言も交え、その知られざる人物像と、仕事への揺るぎない姿勢に迫ります。

連載：THE ALFEE 奇跡の軌跡

ロックバンド・THE ALFEEの歴史を紐解く本連載、今回は1980年前編です。桜井賢さんの故郷である埼玉県秩父市で開かれた初コンサートの思い出や坂崎幸之助さんが担当したラジオ番組「オールナイトニッポン」がきっかけで全国的な知名度を上げていった当時の状況についても明かされます。アルフィートーク、ぜひご期待ください！

ほかにも

・AI時代にも強い 新しい医療職 医学部以外にも広がる医療貢献への道

・復興を願い一つの輪に 石川で音楽×芸能の祭典「わっかフェス」

・やさしくなりたい［座談会］つながりと余白が鍵 AERAラウンドテーブルで語り合う「やさしさ」

・自動販売機大国 日本に異変

・［時代を読む］法の空白「買春」を追う（下）居場所なき 若者を性搾取 ホスト依存が生む負の連鎖

・［トップの源流］こと京都 山田敏詩代表取締役 北上する九条ネギの栽培地

・［2050年のメディア］下山進 逸品は売れ残りにあり 画商が経営する美術館

・［女性×働く］空手家・プラスサイズモデル 植草歩 パワハラに声を上げ

・巻頭コラム［eyes］内田 樹、ブレイディみかこ

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・サザエさん 長谷川町子

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・松崎ケイリーン［日本のいいもの かわいいもの］

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

※発売日の4月13日（月）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください。

AERA（アエラ）2026年4月20日増大号

特別定価：750円（本体682円＋税10％）

発売日：2026年4月13日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRHDC14M