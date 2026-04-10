2026年超絶美少女がグラビア界を席巻！ 一ノ瀬瑠菜最新のデジタル写真集がワニブックスより発売！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、一ノ瀬瑠菜さんのデジタル限定写真集『るたんは最強！』を2026年4月10日にリリースいたします。

『るたんは最強！』表紙

アイドルグループ『シャルロット』を惜しまれつつ卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬瑠菜の最新デジタル写真集が完成。「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、現在各誌を大席巻中の“るたん”。本作のテーマは、アメリカンテイストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」。 親の留守中に家でダラダラと過ごすティーンの、無防備かつ生意気で、ちょっぴり反抗期的なバイブスを表現しています。王道の制服姿から、魅力あふれる水着姿まで惜しみなく披露。誰もが思わず「るたんは最強！」と叫びたくなる１冊に仕上がりました。

●公開カット

『るたんは最強！』より『るたんは最強！』より『るたんは最強！』より

＜いちのせ・るな＞

2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。愛称は“るたん”。 『ミスマガジン2023』で読者特別賞を受賞。その類稀なる透明感と「かわいすぎる」ビジュアルで、“グラビア界の超新星”として一躍脚光を浴びる。アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして人気を博したが、2026年2月に惜しまれつつグループを卒業。現在は女優・タレントとして新たなステージへと進んでいる。

【書誌情報】

【デジタル限定】一ノ瀬瑠菜 写真集 『るたんは最強！』

撮影：LUCKMAN

価格：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

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※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。