澤穂希、“ゾーン”に入ったのは「W杯決勝ゴールが最初で最後」20歳／MF・谷川萌々子、夢は「バロンドール」澤も絶賛の強さに迫る 『ABEMAスポーツタイム』

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月7日（火）夜7時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送し、番組放送後より無料見逃し配信が開始いたしました。ぜひ、ご覧ください。https://abema.go.link/l72uz

株式会社AbemaTV

本番組は、“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組です。野球やサッカーを中心に、注目スポーツの最新情報を月一回、不定期にて生放送でお届けしています。

番組リニューアル後初めての放送となった本放送回では、メインコメンテーターを務める元メジャーリーグ選手・川崎宗則氏、元サッカー男子日本代表の稲本潤一氏に加え、スペシャルゲストとして、元サッカー女子日本代表・澤穂希氏が番組に初出演。世界ランク2位の強豪・アメリカとの3連戦に挑むなでしこジャパンの話題をお届けしました。

■澤穂希が“ゾーン体験”を語る「W杯決勝ゴールが最初で最後」

なでしこ新星・谷川萌々子が語る“バロンドール”の夢に澤穂希も期待「非常に楽しみな選手」

番組ではまず、サッカー界最高の栄誉・バロンドールを日本人で唯一獲得した澤穂希氏に次ぐ存在として期待される、なでしこジャパンの若き逸材たちを特集しました。

その中心として紹介されたのが、20歳のMF・谷川萌々子選手。ロングシュートを武器にする谷川選手は「ロングシュートを決める時は大体ゾーンに入っている。自然とコースが見えるんです」と語り、試合中の特別な感覚について明かします。これに対し澤氏は、自身のゾーン体験について「私はW杯の決勝ゴールが最初で最後でした。無音ですべてがスローモーションで、ボールの軌道が見えるんですよ」と振り返り、「私はそれが最初で最後だったのに、谷川さんは20歳でゾーンに入っているなんて！早いよ！」と驚きを見せました。

また谷川選手は、「バロンドールを獲るのがずっと夢」と自身の夢を明かしつつ、「澤穂希選手がW杯決勝でコーナーキックを決めたシーンはずっと心の中に残ってる。そういうチームが苦しい時、ゴールを決めて救える選手になりたい」と、澤氏への強い憧れも披露。澤氏は「貪欲に得点に絡むシーンも多く、非常に楽しみな選手の1人」と今後への期待を語りつつ、谷川選手からの熱い想いに「直接会って話したことはないので、どこかで対談できたら嬉しい」と笑顔でコメント。川崎氏も「ABEMAでやりましょう！」と応じ、スタジオは盛り上がりを見せました。

さらに番組では、なでしこジャパンが控える世界ランク2位・アメリカとの3連戦についても特集。直前にはニルス・ニールセン監督の電撃解任も発表され、澤氏は「正直びっくりしましたね」と率直な心境を吐露しつつ、「選手はやることは変わらないので大丈夫だと思う」と冷静に分析します。またアメリカ戦について聞かれると澤氏は「このタイミングでの対戦は非常に良い経験になる。チャレンジとエラーを繰り返してほしい」と語り、なでしこジャパンの後輩たちに熱いエールを送りました。

なお「ABEMA」では、4月12日（日）より、なでしこジャパンのアメリカ遠征・国際親善試合3連戦を独占無料生中継。丸山桂里奈氏、近賀ゆかり氏、大野忍氏、岩渕真奈氏、鮫島彩氏らレジェンドが解説として登場します。ぜひお見逃しなく。

「なでしこジャパン」シリーズURL：https://abema.tv/video/title/416-1?s=416-1_s20&eg=416-1_eg10(https://abema.tv/video/title/416-1?s=416-1_s20&eg=416-1_eg10)

■バレー日本代表選手が選ぶ今シーズンのベストプレイは？バスケの強豪校・福岡第一高校“ソップ・ツインズ”など未来のスター候補に迫る！SVリーグ＆バスケット特集も

番組ではほかにも、シーズン終盤を迎えたバレーボール「SVリーグ」を特集。世界クラブ選手権2位という日本初の快挙を成し遂げた「大阪ブルテオン」を直撃し、西田有志選手ら日本代表メンバーに今季のベストプレーを聞いたほか、リーグ優勝への意気込みにも迫りました。

さらにバスケットボール特集では、NBAで活躍する河村勇輝選手を輩出した高校バスケの強豪・福岡第一高校へ。河村選手を育てた井手口監督が期待を寄せる双子の兄弟“ソップ・ツインズ”ことハンソン選手とデビシー選手を紹介しました。チームメイトからも「どっちかわからない」と言われるほどそっくりな2人は、練習中に動きがシンクロする場面も。さらに、息の合ったプレーが特徴の一方で、実は正反対だというプレースタイルや、意外な素顔も明らかになりました。

【動画】練習中も動きがシンクロ！？バスケ界の未来のスター候補、ソップ・ツインズに直撃(https://x.com/i/web/status/2042480854245462338)

なお「ABEMA」では、4月11日（土）より、福岡第一高校のほか、全国制覇を争う強豪４校が激突する高校バスケットボールの招待制交流大会『MANDOM presents 飯塚カップ2026』を無料生中継。さらに、4月19日（日）には、「SVリーグ」のレギュラーシーズン最終戦「広島サンダースvs大阪ブルテオン」を無料生中継いたします。選手たちの今後の活躍にも注目です。

バレーボール特集ページ：https://abema.tv/video/genre/sports/volleyball/svleague-men

バスケットボール特集ページ：https://abema.tv/video/genre/sports/basketball/basketballall

■『ABEMAスポーツタイム』概要

#130放送日時：4月7日（火）夜7時～夜8時

放送URL：https://abema.go.link/l72uz

出演者：

【進行】

西澤由夏

【メインコメンテーター】

川崎宗則、稲本潤一

【SPゲスト】

澤穂希

■『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表』3連戦 独占無料生中継 概要

『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表 第一戦』

放送日時：2026年4月12日（日）6:00～（6：37 KICK OFF）

放送URL：https://abema.tv/live-event/d5a5ad88-7a85-40d8-b50a-9273948d899d

解説：丸山桂里奈、近賀ゆかり、大野忍

実況：小松正英

『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表 第二戦』

放送日時：2026年4月15日（水）10:30～（11:07 KICK OFF）

放送URL：https://abema.tv/live-event/23a44070-8bb7-43b2-b8f0-ca0be81753ad

解説：岩渕真奈

実況：小松正英

『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表 第三戦』

放送日時：2026年4月18日（水）9:30～（10:07 KICK OFF）

放送URL：https://abema.tv/live-event/0f59ecc9-f088-4b7a-a430-fd489b810e0a

解説：鮫島彩

実況：小松正英

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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