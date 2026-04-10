【尾込酒店×西酒造】特約店契約を締結

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）のグループ会社である、有限会社尾込酒店（本社：鹿児島県鹿児島、代表取締役：神川 大樹、以下「尾込酒店」）は、この度、創業180年を誇る西酒造株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎、以下「西酒造」）と特約店契約を締結いたしました。今回の締結により、尾込酒店は西酒造の特約店として、鹿児島の伝統的なお酒を全国に届けていきます。

特約店契約の背景

尾込酒店は、1939年の創業以来、86年にわたり鹿児島に根ざし、プライベートブランド焼酎「鴨田楽」をはじめ、個性豊かな酒を届けてきた老舗酒販店です。近年はECサイトの運営にも注力しており、オンラインを通じて全国へお酒を届ける取り組みを進めています。西酒造は、1845年の創業以来、約180年にわたり薩摩の大地の恵みを一滴に込め、情熱を持って酒造りを続けている日本を代表する蔵元です。

西酒造が守り続けてきた「鹿児島の伝統的な酒造り」と、尾込酒店が強化していく「販売力」を掛け合わせることで、鹿児島の魅力あるお酒をより多くの方へ届けたいとの想いから、本契約に至りました。

取り扱い銘柄

尾込酒店では、西酒造の以下の全商品の販売を開始いたします。焼酎だけでなく、日本酒、ワイン、ウイスキーに至るまで、当酒蔵が誇る銘酒を幅広く取り扱います。



■焼酎

富乃宝山・吉兆宝山・白天宝山・初蒸無濾過 吉兆宝山・一粒の麦・一粒の麦 furingo・

一粒の麦陶器ボトル・夏の誘惑・白の誘惑・万暦・天使の誘惑・SATORAZモヒート・

SATORAZぺリーラ・宝山 芋麹全量・宝山 綾紫芋麹全量・宝山 完熟芋麹・蒸撰綾紫・

蒸撰白豊・蒸撰紅東・蒸撰玉茜・家族の甘酒・家族の甘酒 白麹仕立て・HOUMEI

（左から「富乃宝山」「吉兆宝山」「白天宝山」）

■ウイスキー

JAPANESE SINGLE MALT WHISKY 御岳 2025・日置 Hioki

（左から「JAPANESE SINGLE MALT WHISKY 御岳 2025」「日置 Hioki」）

■日本酒

天賦 純米大吟醸・天賦 純米吟醸・天賦 純米酒・天賦 雄町搾立生酒・天賦 愛山 純米吟醸

（左から「天賦 純米吟醸」「天賦 純米酒」「天賦 純米吟醸 赤磐雄町 搾立生酒」）

■ワイン

URLAR Pinot Noir 2023・URLAR Sauvignon Blanc 2023 Sur Lie・

URLAR Pinot Rose 2022・URLAR Brut 2022・URLAR Rose Brut 2022・

URLAR HS Pinot Noir 2014・URLAR HS Sauvignon Blanc 2017

（左から「URLAR Pinot Noir」「URLAR Sauvignon Blanc Sur Lie」「URLAR Rose」）

▼尾込酒店 公式ECサイト

http://www.ogome-liquor.com/

Wiz代表取締役CEO 山崎よりコメント

西酒造さまのお酒をグループ会社にて販売していける体制が整ったこと嬉しく思います。日本中すべての飲食店やホテル旅館で、宝山と御岳が飲めるようになるよう営業活動頑張ります。お酒仕入れている企業様、是非ともお声がけくださいませ。

今後の展望

尾込酒店は、本契約を通じてさらなる販売力強化を図ってまいります。伝統ある西酒造の全ラインナップを安定的に提供できる体制を整え、プッシュ型の営業活動や、ECサイトを最大限に活用した情報発信を強化してまいります。

西酒造株式会社について

西酒造は、1845年の創業以来、3世紀に渡り薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。



【会社概要】

会社名：西酒造株式会社

代表取締役：西 陽一郎

所在地：鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

創業：1845年

事業内容：本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・スピリッツの製造販売

HP：https://www.nishi-shuzo.co.jp/

尾込酒店について

尾込酒店は、1939年に創業し、86年にわたり鹿児島の個性ある酒類を取り扱う老舗酒販店です。鹿児島の地酒である焼酎をはじめ、厳選されたワインなど幅広い酒類を取り揃えています。なかでも、無農薬有機栽培の米麹とさつま芋で造られたプライベートブランド焼酎「鴨田楽」は尾込酒店を代表する商品です。



【会社概要】

会社名：有限会社尾込酒店

代表者：神川 大樹

創業：1939年

店舗所在地：鹿児島県鹿児島市泉町12番5号

HP：http://www.ogome-liquor.com/

株式会社Wiz(ワイズ)について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp