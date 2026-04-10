南会津の再発見を。 歴12年以上の代表がツアーショップ「水面屋（ミナモヤ）」を5月からグランドオープン！

水面屋

初めまして。 南会津郡下郷町でアウトドアガイドをしております、水面屋（みなもや）の小倉皆と申します。

この度、2026年5月より下郷町を拠点としたツアーショップ「水面屋」を本格オープンする運びとなりました。

西表島やネパールでの下積みを経て、会津の自然や文化に惚れ込み定住したガイドが南会津の新しい観光資源を提案させて頂きます。



PDFプレスリリース：https://xgf.nu/MNHrH



■ 設立の背景

南会津でツアーガイドとして活動する傍ら、自ら畑を耕し、冬には山へ入る猟師としての顔も持ちます。「会津の厳しくも美しい環境」を、訪れる方々にも肌で感じてほしいという想いから「水面屋」を立ち上げました。

■ 「水面屋（ミナモヤ）」の3つの特徴

・屋号の由来でもある「水面」は、お店の軸としている川遊びからきています。温泉の湧く川での「野湯体験」や渓谷に包まれた緑の美しい水上の景色を案内します。

・アクティビティ以外を提案する： 水面屋ではアクティビティだけではなく、地域の自然や文化を体験していただける内容も提案していきます。

・少人数制：ツアーの質を維持する為にもゲストの方に合わせたペースや距離感で楽しんでいただける様に少人数制にこだわります。初心者の方でも安心して、深い没入感を味わっていただけます。

■ ツアー時期 5月1日から10月一杯 温泉の出る川でのアクティビティ。 1月から3月初め頃 豪雪地帯ならではのスノーアクティビティ。

■ ショップ紹介 https://www.instagram.com/reel/DVqUeIEkg5G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DVqUeIEkg5G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)



【代表紹介】



小倉皆（おぐら かい）

代表ガイド

生年月日：1995年11月７日 出身地：千葉県

学歴：ネパール ビソバサ大学 中退

～経歴～

18歳：西表島でシーカヤックガイドをスタート

26歳：島を出て岐阜県でリバーカヤッカーへ転身。

ネパールへリバーカヤックの武者修行へ渡る。

帰国後、川を点々とし会津へ定住する。

Granstream代表・大瀬志郎氏に師事し、

２０２５年５月より水面屋プレオープン。

【代表メッセージ】

「水面屋は温泉の湧く川での遊びを軸に四季に合わせたツアーやイベントを行っています。

会津は１つ１つの季節がはっきりとしていて、どの季節にも遊び方や楽しみ方があります。

ツアーだけでなく生活の中にある野外体験も提供できるように準備をしています。

アウトドアと一口に言っても自然を使った「アクティビティ」と地域の生活を「野外体験」として楽しんでいただける環境を目指しています。

皆様と会津の自然やそれを取り巻く文化の面白さを共有できる日を楽しみにしております。

【店舗・ツアー概要】

店名： 水面屋（ミナモヤ） 代表：小倉皆（おぐら かい） 拠点： 福島県南会津郡下郷町大字高陦字寄神乙1148ー1 公式HP： https://minamoya.com/ instagram：https://www.instagram.com/minamoya_aizu/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名： 小倉皆 電話番号： 080-1503-9701

メールアドレス： mail@minamoya.com