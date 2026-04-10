【2026年4月29日 PRE OPEN決定】閉鎖されたキャンプ場を再建！長野県大町市 木崎湖畔にキャンプ施設「THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT」を新設。

株式会社五感

長野県大町市に位置する木崎湖キャンプ場。

北アルプスの豊かな自然に囲まれた湖畔ロケーションが魅力のアウトドアフィールドですが、倒木被害により一時閉鎖をしていました。

閉鎖を惜しむ声が全国から寄せられ、多くの人にとって大切な存在であった木崎湖キャンプ場を、この度満を持して再建・リニューアルオープンいたします。

木崎湖キャンプ場の魅力とは？

「空の美しさ、木々の香り、湖の波の音、焚火のゆらめき、土の温もり」

自然の中で“五感をひらく”体験、心と身体が“ととのう”体験が叶う、木崎の特別な地

唐松の木々が防風林として生い茂る中、雄大に広がる木崎湖を全身に感じられるキャンプ場。

グループキャンプはもちろん、ソロキャンプにもおすすめです。

長野方面や松本方面、隣接している白馬エリアなど観光の拠点としてもアクセスの良い立地です。

キャンプ、BBQなどを楽しむのはもちろん、

今後は「GO&CAN」として、木崎湖を一周できるサイクリング体験や、天然の樹木を蒸留したアロマミストなどのワークショップなど、様々なアクティビティを企画予定です。

木崎湖キャンプ場の最大の魅力は「湖」。

17桟橋を歩けば、360°湖に囲まれた不思議な感覚に。 透明な湖は、桟橋を駆け抜けて飛び込みたくなる衝動に駆り立てられます。

桟橋に座って、読書やおしゃべりなど、思い思いの過ごし方を見つけてください。

メディアデー 詳細

【概要】

2026年4月29日（水）のプレオープンに先立ち、報道関係者様向けのメディアデーを開催いたします。

本メディアデーでは、再建された施設の全貌と、木崎湖の豊かな自然が織りなす新たなキャンプ体験の魅力をご紹介いたします。

●開催日程：2026年4月21日（⽕）、22日（水）

●取材時間：21日：17時～19時（夜間撮影）、22日：10時～12時（日中撮影）

※日中、夜間撮影ともに、キャンプ場内にはテントが設置されています。

※夜間撮影時には焚き⽕を行なっています。

※キャンプ場運営者がインタビュー等の取材対応を行います。

【取材いただきたい内容】

[1]キャンプ場再建の物語

倒木被害からの復旧、再建までのストーリーおよび今後の展望について。

[2]施設紹介

再建されたキャンプサイトについて。

★取材を希望されるメディア関係者様は、下記要領にてお申込みください。

・【申込方法】メール

・【メールアドレス】gocan.kizaki@gmail.com

・【申込締切】2026年4月20日（月）

・【記載事項】１.媒体名 ２.ご担当者名 ３.取材希望日

株式会社 五感

長野県大町市 木崎湖の湖畔に位置するキャンプ場「THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT」の運営をはじめ、自然体験事業アウトドア製品やアパレル製品の開発・製造・販売を行う会社です。