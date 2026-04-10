DXTEEN × Photomatic 2度目のコラボレーション決定！全国14カ所で限定フレーム展開

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年4月14日(火)からグローバルボーイズグループ「DXTEEN」の「2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR ～Heart & Soul～」開催を記念した、スペシャルコラボレーションを実施いたします。

この春 DXTEENと特別な1枚を

2026年1月の初コラボレーションを経て、大好評につき第2弾を実施いたします。

今回は、「2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR ～Heart & Soul～」開催を記念し、彼らのより洗練された表情を収めた全7種の限定フレームを展開いたします。さらに、フラッグシップショップであるPhotomatic 渋谷 道玄坂店では ツアーの世界観を感じられる店舗装飾を実施。

対象店舗で、DXTEENコラボフレームを保管できるオリジナル台紙のプレゼントキャンペーンなどもご用意します。

コラボレーション詳細

1.「メンバーとのツーショット風」限定フレーム

メンバーそれぞれの個性が際立つ2ショットフレームとメンバー全員の集合カットがデザインされた全7種のフレームが登場します。

期間：2026年4月14日（火）～5月10日（日）

フレーム：全7種

撮影料金：各1回 1,000円（1枚出力＋静止画・動画データ）

2. 渋谷 道玄坂店 スペシャル装飾

フラッグシップショップであるPhotomatic 渋谷 道玄坂店では、ツアーの世界観を感じられる店舗装飾を実施します。

装飾期間：2026年4月29日（祝・水）～5月10日（日）

対象店舗：Photomatic 渋谷 道玄坂店（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-6）

Photomatic 渋谷 道玄坂店 外観Photomatic 渋谷 道玄坂店 内観

3 .オリジナル台紙キャンペーン

DXTEENコラボフレームで撮影いただいた方を対象に 先着で限定デザインのオリジナル台紙をプレゼントいたします。台紙にはPhotomaticで撮影した写真を入れることができます。

開始日：2026年4月14日（火）～（無くなり次第終了）

対象：DXTEENコラボレーションフレームを2枚以上撮影していただいた方

※台紙の配布枚数には限りがございます。

＜引き換え方法＞

計2枚のフレームを台紙プレゼント実施店舗にお持ちいただき、スタッフにお声かけください。

台紙プレゼント実施店舗以外で撮影いただいた写真でも交換可能です。

※確認の際に、写真裏にスタンプを押します。

＜台紙プレゼント実施店舗＞

Photomatic 渋谷 道玄坂店（同店舗で交換可能）

Photomatic 名古屋 サカエチカ店（台紙引き換え店舗：カメラのキタムラ 名古屋・サカエチカ店）

Photomatic 梅田 蔦屋書店（台紙引き換え店舗：PHOTO MARCHE By 北村写真機店）

Photomatic E・ZO FUKUOKA（台紙引き換え店舗：カメラのキタムラ 福岡・ミーナ天神店）

※フォトブースの所在地と台紙引き換え店舗が異なる場合がございますので、ご確認の上ご来店ください。

オリジナル台紙デザイン（外）オリジナル台紙デザイン（中）

【展開フォトブース：全国14カ所】

新たにオープンしたPhotomatic 羽田空港第3ターミナルやPhotomatic ルミネエスト新宿を含め、過去最大規模で展開いたします。ぜひお近くのフォトブースにお立ち寄りください。

Photomatic 渋谷 道玄坂店（特別装飾）

Photomatic 下北沢 reload

Photomatic 新宿区役所店

Photomatic ルミネエスト新宿

Photomatic 立川 GREEN SPRINGS

Photomatic 羽田空港第3ターミナル

Photomatic 横浜赤レンガ倉庫

Photomatic ららぽーとTOKYO-BAY

Photomatic さいたまスーパーアリーナ

Photomatic 名古屋 サカエチカ店

Photomatic 梅田 蔦屋書店

Photomatic あべのハルカス

Photomatic なんばウォーク店

Photomatic E・ZO FUKUOKA

各フォトブースの詳細はこちら(https://www.photomatic.jp/photobooth/shop/)

Photomaticとは

Photomatic 下北沢 reloadPhotomatic なんばウォーク店Photomatic 羽田空港第3ターミナル

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

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Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。