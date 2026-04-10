【埼玉県草加市】タケノコ歯科・矯正歯科クリニック2025年矯正相談数は470名。うち約6割が小児矯正のご相談

医療法人朋武会

埼玉県草加市のタケノコ歯科・矯正歯科クリニックでは、2025年に約470件の矯正相談が寄せられ、そのうち158名の方が矯正治療を開始しました。

内訳としては小児矯正が93名（約6割）、成人矯正が65名（約4割）となっており、近年では特に、5歳前後から始める“歯並びの原因”を根本改善する小児矯正の相談数が増加しています。

小児矯正は何歳から始めるべき？

当院では5歳前後からの相談を一つの目安としています。

特に

・子どもの歯が抜けていないのに大人の歯が生えてきた

・歯並びが気になり始めてきた

と来院される保護者の方が多いです。

お子さまに以下のような症状はありませんか？

・歯並びがガタガタ

・お口がポカンと開いている

・滑舌が悪い

・舌が常にでている

・出っ歯やかみ合わせが逆になっている

早期にお子さまのお口の状態を歯科医院で確認することで、大人になってからの本格的な矯正を避けられる可能性があります。

当院でのマイオブレース矯正とは

当院では、小児矯正において「マイオブレース矯正」を推奨しています。

この治療は歯並びだけでなく

・呼吸

・舌の位置

・飲み込み方

・口の閉じ方

など歯並びの原因であるお口周りの習慣にアプローチをしています。

そのため、大人の歯が生えそろってからではなく、5歳ごろから早期に矯正治療を開始することができます。

当院では、矯正相談を無料で行っています。お子さまの歯並びや症状で気になることがございましたら、一度確認しにお越しください。

ご予約・詳細はHPよりご確認ください：https://takenoko-shika.com/

医院情報

タケノコ歯科・矯正歯科クリニック

〒340-0002 埼玉県草加市青柳7丁目20-10

東武バス「青柳中央」下車すぐ

大型駐車場20台完備

https://takenoko-shika.com/

※完全予約制となっております。

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