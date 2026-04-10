【埼玉県草加市】タケノコ歯科・矯正歯科クリニック2025年矯正相談数は470名。うち約6割が小児矯正のご相談

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医療法人朋武会




埼玉県草加市のタケノコ歯科・矯正歯科クリニックでは、2025年に約470件の矯正相談が寄せられ、そのうち158名の方が矯正治療を開始しました。


内訳としては小児矯正が93名（約6割）、成人矯正が65名（約4割）となっており、近年では特に、5歳前後から始める“歯並びの原因”を根本改善する小児矯正の相談数が増加しています。




小児矯正は何歳から始めるべき？



当院では5歳前後からの相談を一つの目安としています。



特に


・子どもの歯が抜けていないのに大人の歯が生えてきた


・歯並びが気になり始めてきた


と来院される保護者の方が多いです。




お子さまに以下のような症状はありませんか？



・歯並びがガタガタ


・お口がポカンと開いている


・滑舌が悪い


・舌が常にでている


・出っ歯やかみ合わせが逆になっている



早期にお子さまのお口の状態を歯科医院で確認することで、大人になってからの本格的な矯正を避けられる可能性があります。





当院でのマイオブレース矯正とは



当院では、小児矯正において「マイオブレース矯正」を推奨しています。



この治療は歯並びだけでなく


・呼吸


・舌の位置


・飲み込み方


・口の閉じ方


など歯並びの原因であるお口周りの習慣にアプローチをしています。



そのため、大人の歯が生えそろってからではなく、5歳ごろから早期に矯正治療を開始することができます。



当院では、矯正相談を無料で行っています。お子さまの歯並びや症状で気になることがございましたら、一度確認しにお越しください。



ご予約・詳細はHPよりご確認ください：https://takenoko-shika.com/





医院情報


タケノコ歯科・矯正歯科クリニック


〒340-0002　埼玉県草加市青柳7丁目20-10


東武バス「青柳中央」下車すぐ


大型駐車場20台完備


https://takenoko-shika.com/


※完全予約制となっております。



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