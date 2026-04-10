【埼玉県草加市】タケノコ歯科・矯正歯科クリニック2025年矯正相談数は470名。うち約6割が小児矯正のご相談
埼玉県草加市のタケノコ歯科・矯正歯科クリニックでは、2025年に約470件の矯正相談が寄せられ、そのうち158名の方が矯正治療を開始しました。
内訳としては小児矯正が93名（約6割）、成人矯正が65名（約4割）となっており、近年では特に、5歳前後から始める“歯並びの原因”を根本改善する小児矯正の相談数が増加しています。
小児矯正は何歳から始めるべき？
当院では5歳前後からの相談を一つの目安としています。
特に
・子どもの歯が抜けていないのに大人の歯が生えてきた
・歯並びが気になり始めてきた
と来院される保護者の方が多いです。
お子さまに以下のような症状はありませんか？
・歯並びがガタガタ
・お口がポカンと開いている
・滑舌が悪い
・舌が常にでている
・出っ歯やかみ合わせが逆になっている
早期にお子さまのお口の状態を歯科医院で確認することで、大人になってからの本格的な矯正を避けられる可能性があります。
当院でのマイオブレース矯正とは
当院では、小児矯正において「マイオブレース矯正」を推奨しています。
この治療は歯並びだけでなく
・呼吸
・舌の位置
・飲み込み方
・口の閉じ方
など歯並びの原因であるお口周りの習慣にアプローチをしています。
そのため、大人の歯が生えそろってからではなく、5歳ごろから早期に矯正治療を開始することができます。
当院では、矯正相談を無料で行っています。お子さまの歯並びや症状で気になることがございましたら、一度確認しにお越しください。
ご予約・詳細はHPよりご確認ください：https://takenoko-shika.com/
医院情報
タケノコ歯科・矯正歯科クリニック
〒340-0002 埼玉県草加市青柳7丁目20-10
東武バス「青柳中央」下車すぐ
大型駐車場20台完備
https://takenoko-shika.com/
※完全予約制となっております。
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