100名超の才がGWの横浜に集結。“ボカロ文化”を体感できる回遊型イベント、全貌を解禁！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xMiFY-HGRJQ ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）は、2026年のゴールデンウイーク期間中に横浜で開催する“ボカロ文化（UGCカルチャー）”を体感できる回遊型イベント「Project Circles -ミクたちとの共振-」（主催：Project Circles実行委員会、以下「Project Circles」）の全貌が解禁されたことを発表いたします。これまで伏せられていた30組以上のDJ・アーティストが追加で公開となったほか、当日のタイムテーブルや公式グッズの情報なども発表いたしました。チケットが必要な企画については、全て先着順で一般発売中です。詳細はイベント公式WEBサイトよりご確認ください。

「Project Circles」公式WEBサイト：https://pjcircles.com/

いよいよ全貌が明らかに！ このGWは横浜で日本発の創作文化を体感しよう！

「Project Circles」は、『初音ミク』らバーチャルシンガーたちを起点に「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」の創作の衝動が拡がり、交差し、ジャンルを超えて共振し合う“ボカロ文化”の大きなうねりを体感できるフェスティバルです。2026年4月30日（木）～5月4日（月・祝）までの5日間（*1）にわたり、横浜駅～新高島駅周辺の6会場で展開。ネットカルチャー・UGCの一端を担う、音楽作家・映像作家・演奏家・動画作家・ DJ / リミキサー・イラストレーター・パフォーマーたち、総勢100名以上が携わり、様々なパフォーマンスを披露いたします。

本日の情報解禁により、各企画の参加クリエイターが全て発表（*2）となりました。また、回遊計画にお役立ていただける、各会場のタイムテーブルおよびフェス全体のタイムライン、全体マップ等も公式WEBサイトの「SCHEDULE」ページで公開しております。このゴールデンウイークはぜひ、横浜のまちに拡がる創作の輪（サークル）に加わりましょう！

*1）4月30日（木）は前夜祭で、一部企画はイベント期間外も実施いたします。詳しくは各公演の詳細をご確認ください。

*2）出演者および出演時間は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

KT ZEPP Yokohamaのライブステージ全4公演、チケット一般発売開始！

KT Zepp Yokohama 会場でお届けする有料の音楽ライブパフォーマンス「Project Circles Live at KT Zepp Yokohama」(https://pjcircles.com/kt-zepp-yokohama.html)全4公演のチケットが、一般発売開始となりました。本公演は、ボカロ文化から生まれた曲を軸にした、様々な音楽・映像表現をお楽しみいただけるライブステージです。日によってはアコースティックな演奏も取り入れた構成となっており、本公演ならではのアレンジを味わうことができます。出演者やテーマは公演ごとに異なりますので、詳細ページをご確認ください。

詳細ページ：https://pjcircles.com/kt-zepp-yokohama.html

チケット購入ページ：https://l-tike.com/projectcircles-live

3日連続で実施するクラブイベントの出演者を一挙公開！ 1日券も発売！

YOKOHAMA COAST garage+ 会場では、DJパフォーマンスを中心としたクラブイベントを3日連続で開催。1日9時間という大ボリュームの演目で、3日間を通して約60組のネットシーンで活躍する多彩なクリエイターが出演いたします。これまでは3日間通し券のみの販売でしたが、全出演者とタイムスケジュールの公開に合わせて、1日券の販売も開始いたしました。18歳以下の方に向けたU18 1日券もございます。3日間とも13時スタートで始まるクラブイベントですので、未成年の方も安心してクラブならではの雰囲気を楽しむことが可能です。

詳細ページ：https://pjcircles.com/yokohama-coast-garage.html

チケット購入ページ：https://l-tike.com/projectcircles-yokohamacoastgarage

また、5月2日（土）には同会場内で、CBCラジオ『RADIO MIKU』による特別企画（公開収録イベント等）を開催することが決定いたしました。『RADIO MIKU』パーソナリティとしてボカロ文化を紹介し続けている清水藍さんと、音楽発掘サービス「kiite」等の生みの親として創作文化を技術面から支える後藤真孝さん（国立研究開発法人 産業技術総合研究所 上級首席研究員）が、様々なゲストを招いてトークを展開。当社代表取締役・伊藤博之も、初音ミクの生みの親として出演予定です。

詳細ページ：https://pjcircles.com/yokohama-coast-garage.html#RadioMiku

公式グッズのラインナップも公開！ ネット発文化ならではのデザインも！

〈YOKOHAMA COAST garage+ 会場〉タイムテーブル

本イベントでは、KEIさんとたまさんに描き下ろしていただいたイベントビジュアルを使用したアイテムをはじめ、初音ミクたちバーチャルシンガー・ソフトウェアのパッケージイラストをモチーフにしたオフィシャルグッズを制作。中には、インターネットと通して世界に拡がった文化ならではのデザインもご用意しております。中には、インターネットを通して世界に拡がった文化ならではのデザインもあり、「Project Circles」ならではのラインナップとなっております。販売場所については後日あらためて発表いたしますので、続報をお待ちください。

詳細ページ：https://pjcircles.com/goods.html

Project Circle -ミクたちとの共振- 開催概要

開催期間

2026年4月30日（木）～5月4日（月・祝）

※4月30日（木）は前夜祭となります。

※一部イベントは5月5月（火・祝）以降も継続します。

開催場所

KT Zepp Yokohama、Art Center NEW、コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA、YOKOHAMA COAST garage+、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい（Music Canvas エリア）、横浜シンフォステージ

公式WEBサイト・Xアカウント

https://pjcircles.com/

https://x.com/pj_circles

主催

Project Circles実行委員会（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 / 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）

特別協力

株式会社インクストゥエンター、ヤマハ株式会社

協賛

日清食品株式会社



【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 取材広報担当

https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry/media

▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは

本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。