ニコニコ超会議初開催の“ネットラップの祭典”「超 World Wide Words 2026」追加出演者にDaokoが決定

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」にて、4月25日（土）11時30分より開催するネットラップ＆インターネット発音楽の祭典「超 World Wide Words 2026」に、Daokoの追加出演が決定したことをお知らせします。

Daoko

ニコニコ動画出身のラップシンガー／シンガー。10代の頃にニコニコ動画へ投稿した楽曲が話題となり、「高校生ラッパー」として注目を集めた。米津玄師との『打上花火』※がYouTubeで数億回再生され、代表曲として定着。

※映画『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』主題歌

新章開幕！ネット発ヒップホップを代表するアーティストが集結

ニコニコでは古くから、ユーザーがラップ楽曲を投稿する文化が根付いており、「ニコラップ」と呼ばれるジャンル・投稿タグとして発展してきました。そのムーブメントのきっかけとなったらっぷびと主宰のライブイベント「World Wide Words」は、2006年にネットラップ出身者だけのイベントとして始まり、「ネットラップの祭典」として開催されてきました。コロナ禍による2020年から5年間にわたる空白期間を経て、2025年に再開。そしてこのたび、新章として「ニコニコ超会議」で初開催し、らっぷびと、RainyBlueBell、電波少女など、ネットラップを牽引してきたアーティストが幕張メッセに出演します。

＜出演者一覧＞

「超 World Wide Words 2026」開催概要

【日程】 2026年4月25日（土）

【会場】 幕張メッセ（「ニコニコ超会議2026」内特設ステージ）

【時間】 開場 10時 / 開演 11時30分 / 終了予定 13時30分

【チケット価格】 前売 5,000円（税込） / VIP 10,000円（税込） / 当日券 6,000円（税込）

■チケットの購入はこちら→ https://livepocket.jp/e/superwww2026

※別途「ニコニコ超会議2026」の入場チケットが必要になります

【X公式アカウント】 https://x.com/www2013bot

「ニコニコ超会議2026 Supported by三菱UFJカード Visa」開催概要

【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ（国際展示場1～11ホール・イベントホール）

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR

【チケット購入URL】 https://chokaigi.jp/2026/ticket/

■協賛・出展

【超特別協賛】 三菱UFJカード Visa

【特別協賛】 KADOKAWA / Google Play / #コンパス

CDエナジー

【超ボカニコ2026冠協賛】 株式会社タイミー

【超ヤバシティ協賛】 Paidy合同会社

【超おトイレ協賛】 下水王国 明電舎

【超ニコ四駆協賛】 日本精工(NSK)

【超コスプレ協賛】 ファミリーマート

【超休憩所協賛】 ネオバターロール

【超演奏してみた協賛】 大和証券株式会社

【超乾杯協賛】 濃いめのレモンサワー

【超絵師展協賛】 セゾンテクノロジー

【超喫煙所協賛】 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

【超ボカニコ2026協賛】 東武トップツアーズ株式会社

【クリエイター全員集合協賛】 日本ネットクリエイター協会

【特別出展】

角川ドワンゴ学園「N高グループ」、日本財団ドワンゴ学園「ZEN大学」、モンスターストライク、

NTE、株式会社三洋販売、PARLOR NICOLE、株式会社デンソー、日本キッチンカー経営審議会、

茨城県、PIGG PARTY、instax(TM)“チェキ”、株式会社LEAFshade