ポムポムプリンの魅力が詰まった“ポムっと一息”つけるスペシャルイベント !サンリオピューロランド 「POMPOMPURIN 30th Anniversary」4月10日（金）開催初日レポート

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）では、2026年4月10日（金）から12月31日（木）までの期間限定で、「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催します。本イベントではポムポムプリンの30周年を記念した様々なコンテンツをご用意。ポムポムプリンとホっと一息つける時間をお過ごしいただけます。今回は、初日の様子を速報でお届けいたします。

ポムポムプリンは、ベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコ。30周年をお祝いする本イベントは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」をテーマに、世代を問わずポムポムプリンに癒やされるイベントとなっています。

最大の見どころは、フォトスポットをはじめ館内各所に登場する特別展「ポムポムすぎるよ展」です。ポムポムプリンの魅力をたっぷり詰め込んだ約200点の本展示では、かわいさ・やさしさ・ふしぎさなど、さまざまな魅力を9つの「〇〇すぎるよ」で表現しています。懐かしい一面からあまり知られていない意外な一面まで、ご覧いただけます。また、「ポムポムすぎるよ展」と連動した特別なイルミネーションショーも上演します。音楽に合わせたイルミネーションとともにポムポムプリンのお祝いムードあふれた時間をお楽しみいただけます。

3F エントランスには、期間限定でポムポムプリンの大きなバルーンや、トレードマークである“おしり”のフォトスポットが登場し、ボタンを押すと何かが起こる楽しい仕掛けを前に、多くのゲストが写真撮影を楽しむ様子が見られました。さらに、新コスチュームをモチーフにした期間限定グッズや、3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」、ポムポムプリンの世界観を表現したボリューム満点の期間限定フードメニューも必見です。

ポムポムプリンのやさしさとぬくもりに包まれるピューロランドの中で、心癒やされる特別なひとときをお楽しみください。

【イベント先行レポート「POMPOMPURIN 30th Anniversary」】

■スペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」

30周年のお祝いに合わせて新コスチュームのポムポムプリンが登場！

メディアお披露目会では、新コスチュームをまとったポムポムプリンが特別に登場しました。おひさま&元気をイメージしたオレンジ色のバンダナや、チームプリン（マフィン・スコーン・ベーグル）とお揃いのドッグタグ、おやつを入れて持ち歩けるおでかけ用のお散歩バッグ、ポムポムプリンがおいしそうな「プリン」を持っている様子を描いたバックプリントなど、遊び心がちりばめられたデザインとなっています。

○○すぎる、ポムポムプリンの魅力が約200点！「ポムポムすぎるよ展」

特別展「ポムポムすぎるよ展」では、チームプリンのみんなが心を込めて準備した約200点もの展示が館内各所に広がっています。ポムポムプリンのかわいさ・やさしさ・ふしぎさなど、さまざまな魅力が9つの「〇〇すぎるよ」をテーマに懐かしい一面から意外な一面までぎゅっと詰まった“プリンだらけ”の世界。「どこを見てもポムポムプリンらしさがあって本当に癒やされる」という声や、写真を撮ったり、仕掛けを楽しんだり、じっくりと展示を見たりと、それぞれの楽しみ方で多くのゲストが癒されている様子でした。

3Fエントランスには特大バルーンと期間限定のフォトスポットが登場

3Fエントランスでは、期間限定でポムポムプリンの大きなバルーンと、ポムポムプリンやチームプリンたちのトレードマークであるおしりのフォトスポットがゲストをお出迎え。ピューロランドに入った瞬間からポムポムプリンに包まれるような癒やしの空間となっており、初日から多くのゲストでにぎわいました。フォトスポットには、ボタンを押すと何かが起こる楽しい仕掛けも隠されており、見て、さわって楽しめる特別な空間となっています。

やわらかなタッチのイラストやあたたかみのあるカラーリングがかわいい 「POMPOMPURIN 30th Anniversary」期間限定グッズ

ベージュとブラウンを基調としたポムポムプリンらしいあたたかみのあるカラーリングの期間限定グッズが登場します。

普段使いにもぴったりなクリアファイルやランチトートに加え、ピューロランド初登場となる3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」※など、お出かけ先でも一緒に過ごせるアイテムも展開します。日常の中でポムっと一息つける、癒やしのアイテムが盛りだくさんです。

※3Dデジタルフィギュア「いつでもプリン」デジタルver.は4/10(金)からXマーケットにて販売。

コレクションカードver.は5/22(金)からピューロランド 3Fエントランスショップにて発売予定。

アニバーサリーイヤーを彩るポムポムすぎる！フードメニュー

「POMPOMPURIN 30th Anniversary」期間限定のオリジナルフードメニューも館内のレストランで販売します。チキンブイヨンと魚介の旨みがつまったパエリアライスに、ドッグボーン型のかまぼこやアニバーサリー仕様の盛り付けが特別感を演出する「ポムポムプリンとチームプリンのアニバーサリー欧風カツカレー」など、定番のカレーメニューも「POMPOMPURIN 30th Anniversary」仕様で登場。また、とろとろエッグとデミハンバーグを組み合わせた「ポムポムプリンのアニバーサリーデミハンバーグオムライス」は、見た目の可愛らしさとボリューム感を兼ね備えた満足度の高い一皿になっています。そのほか、特別展「ポムポムすぎるよ展」と連動した「ポムポムプリンのアニバーサリーポムポムすぎるバナナミックスアイスパフェ」などをはじめとした、見て楽しい、食べてうれしいスペシャルデザートメニューも充実しています。

「#ポムっと一息SNSキャンペーン」第2弾！プレゼント付きのフォトセレクション企画スタート

ポムポムプリンの30周年を盛り上げる「#ポムっと一息SNSキャンペーン」の第2弾としてプレゼント付きのフォトセレクション企画が4月10日（金）からスタートします。キャンペーンページの画像を印刷して参加できるキャンペーン第2弾では、素敵なお写真を投稿いただいた方の中から「ポムっと一息 おでかけ部門」と「ポムっと一息 お友だち部門」をテーマに、毎月それぞれ1投稿ずつ選考します。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。

■実施期間：2026年4月10日（金）～11月30日（月）

■キャンペーン詳細：https://www.puroland.jp/event-campaign/pompompurin30th_sns_campaign/

【スペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」 】

【概要】

開催期間：2026年4月10日（金）～ 12月31日（木）

詳細：https://www.puroland.jp/event-campaign/pompompurin30th/

【実施内容】

・200点ものポムポムプリンの“〇〇すぎる”魅力がぎゅ～っと集合！「ポムポムすぎるよ展」

・ポムポムプリン、チームプリンが新コスチュームをまとったメインビジュアルをお披露目！

・POMPOMPURIN 30th Anniversary ポムポムすぎるよイルミネーション

・ポムポムプリンの大きなバルーンがお出迎え！エントランスフォトスポット

・SNSでポムポムプリンの30周年を盛り上げよう！#ポムっと一息SNSキャンペーン

・期間限定のフード、グッズの発売

・「POMPOMPURIN 30th Anniversaryスペシャルグリーティング」の開催（有料・事前予約制）

■コピーライト

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