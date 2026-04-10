「生産性向上支援センター」の開設について

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

４月１日より、北海道よろず支援拠点内に 「生産性向上支援センター」を開設することといたしました。「生産性向上支援センター」では、飲食、小売、サービス業などを含む様々な業種の中小企業を対象に、生産性向上の「プロ」が無料で複数回・現場訪問型の伴走支援を行い、企業の生産性向上（特に労働投入量の効率化）を応援します。

「生産性向上支援センター」の概要

○支援回数（目安）

１０回程度（無料）

○支援専門家

5S、工程改善、省力化、デジタル化等の生産性向上支援や現場経験を豊富に有する者

生産性向上支援統括サポーター（兜 翔平）

生産性向上支援サポータ― （３２名）

○その他 その他の経営課題についても、よろず支援拠点と連携して支援

○制度利用の申込・連絡先

北海道よろず支援拠点 生産性向上支援センター (公財)北海道中小企業総合支援センター内

TEL ： 011-232-2407

Web：https://yorozu-hokkaido.go.jp/seisan/

Mail： seisan@yorozu-hokkaido.go.jp