【資格の学校TAC】進化した学習体験／「一人じゃないから、続けられる」大学生・社会人のキャリア不安を解消する、春のオープンスクールを実施中！

TAC株式会社【イベント詳細】https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html

資格取得支援のリーディングカンパニーで、税理士、公認会計士、社会保険労務士、宅建士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開している資格の学校TAC（TAC株式会社｜東京都千代田区）は、2026年3月下旬から5月にかけて、全国22拠点の校舎およびオンラインにて「春のオープンスクール」を大規模開催いたします。

本企画は「講義体験」と「校舎見学ツアー・個別相談会」を通じて、受講前の不安や疑問を解消できる体験型イベントで、新年度に自己研鑽を志す大学生や社会人の「孤独な学習」を解消し、合格まで伴走する「つながる学び」を体感いただくためのものです。参加無料・一部予約制で、全国の校舎＆オンライン（Zoom）で参加することができます。

■実施期間：2026年3月～2026年5月

■対象校舎：オンライン＆全国直営22校

■開催背景

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html

近年、資格学習においてはオンライン講義の普及が進み、「時間や場所に縛られない学び方」が一般化しています。一方で、学習の継続や集中環境の確保といった課題もあり、オンラインとリアルを組み合わせた“ハイブリッド学習”へのニーズが高まっています。

TACでは、通学・通信を問わずすべての受講生にとって校舎を「学びの拠点」と位置づけ、講師やスタッフによるサポートと集中できる環境を提供しています。

■OPEN SCHOOLでできること

「校舎の臨場感」と「デジタルの利便性」を融合したハイブリッド戦略

TACは、通信学習における慢性的な課題である「孤独感」を解消するため、テクノロジーを活用した「つながる学び」の社会実装を加速させています。本イベントの背景には、特に学習期間が長期に渡る難関資格においては、単なる動画視聴に留まらない「講師や仲間とのリアルタイムな繋がり」こそが、学習継続と合格への最短距離であるという確信があります。今回のオープンスクールでは、全国22拠点の教室や自習スペースの見学を通じた「リアリティ（合格への執着心）」の醸成と、場所を選ばず仲間と繋がれる「オンライン学習の利便性」の両方を同時に体験いただけます。

以下の対象講座において特別体験プログラムを多数ご用意しております。

・会計分野： 公認会計士、税理士、簿記検定

・公務員分野： 地方上級・国家一般職、国家総合職

・法律・経営分野：弁理士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士

・不動産・IT・金融分野：宅建士、ITパスポート、FP（ファイナンシャル・プランナー）等

オンラインを体験する

TACの通信学習は、講師や全国の仲間とリアルタイムで繋がる機能や、学習を習慣化させるオンライン自習室など、通信学習特有の孤独感を解消する仕組みが満載です。通信講座でも学習を続けられる、忙しくても合格をあきらめない仕組みをご体感ください。

■ オンラインライブ通信講座の講義体験

TACの新しい学習メディア、双方向講義配信システム“Schoo Swing”で実際の講義を体験！

単なるライブ配信ではありません。リアクションボタンや投稿機能を通じて講師とリアルタイムにコミュニケーションをとることができるので、講師が受講生の理解度を即座に把握し、双方向で講義を創り上げることで、通信学習に劇的な臨場感をもたらします。

※Schoo Swing、Schoo Swingのロゴは Schoo,inc.の商標です。

■ Web通信講座の講義体験

受講生と同じWeb学習環境の“TAC WEB SCHOOL”で実際の講義を期間中体験することができます。

校舎を体験する：

校舎では、講座内容や学習スケジュールの相談に加え、教室・自習室・教材などを実際に見学できるため、学習の具体的なイメージを持つことができます。

■校舎見学ツアーで学習環境を実際に確認：

教室・自習スペース・教材などを見学でき、学習のしやすさや雰囲気を直接体感できます。

■個別受講相談で最適な学習プランを提案：

資格試験の最新情報や個々の目標・状況に応じて、最適な講座や学習方法を提案します。

■初学者から学習経験者まで幅広く対応

これから学習を始める方はもちろん、他校からの乗り換えや学習方法の見直しを検討している方にも対応しています。

■通信生も！校舎の活用例

・普段はオンラインで学習し、模試のみ校舎で受験

・出張や外出先で最寄り校舎の自習室を利用

・セミナーや相談に参加

・直前期は校舎中心に学習 など

■校舎を活用するメリット

・教室講義は「受講⇒質問」が1日で完結でき、効率UP！

※通信生もスクーリングで参加

・自習室が使えて「勉強する場所」に困らない

・通学する習慣が、学習を“日常化”に。

※オンライン学習の際もTACの自習室を活用しよう

※利用できるサービスは、受講講座・コースによって異なります。

TACの校舎はすべて駅から近く好立地！全国22校舎を動画でチェック！ TAC校舎紹介動画公開中

WEB SCHOOLアシスタントのさくらちゃんが、全国のTAC直営22校舎をわかりやすくご紹介。

実際の学習環境や雰囲気を動画でご確認いただけます。

ご自宅・学校・職場から通いやすい最寄りの校舎を、ぜひチェックしてみてください。受講相談・校舎見学は毎日開催していますのでお気軽にお問合せください。

最寄りの校舎を今すぐチェック！ :https://www.tac-school.co.jp/tacmap.html

■ 首都圏：水道橋校／新宿校／早稲田校／池袋校／渋谷校／八重洲校／

立川校／中大駅前校／町田校／横浜校／日吉校／大宮校／津田沼校

■ 関西圏：京都校／梅田校／なんば校／神戸校

■ その他主要都市：名古屋校／広島校／福岡校／札幌校／仙台校

■会社概要

会社名：TAC株式会社【資格の学校TAC】

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

《資格の学校TAC｜公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： 資格の学校TAC X公式アカウント(https://twitter.com/TACschool)

■YouTube URL： 資格の学校TAC YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@tac7523)