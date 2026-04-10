ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』“フルボイス”イベント「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～」を本日開始いたしました。

■イベント「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～」

開催期間：2026年4月10日（金）17:00～2026年4月21日（火）10:59

異変はオオサカ、ナゴヤでも起きていた。

見知らぬ部屋で目覚めた独歩は混乱したまま会社へ、

空厳寺で目覚めた零は、この異変を解消させるべく、

自分のラボへと向かう。

元凶となる【魂入れ替え君】を叩いて直そうとすると、

けたたましい音と共に、事態は混迷する――！

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩は、イベントチケット(緑)を手に入れ「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

▲SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩

■混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ Gコレクト

開催期間：2026年4月10日（金）17:00～2026年4月21日（火）10:59

イベント期間中に同時開催されている「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ Gコレクト」では、「SSR【零 in ○○】天谷奴零」「SSR【空却 in ○○】波羅夷空却」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【零 in ○○】天谷奴零▲SSR【空却 in ○○】波羅夷空却

その他、イベント限定報酬カード「SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩」や「観音坂 独歩」「天谷奴 零」「波羅夷 空却」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ ログインボーナス

開催期間：2026年4月10日（金）17:00～2026年4月21日（火）10:59

イベント開催にあわせて、「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■April シンジュク Gコレクト

開催期間：2026年4月1日（水）00:00～2026年4月30日（木）23:59

「SSR【Just a Dream】神宮寺寂雷」「SSR【Just a Dream】伊弉冉一二三」「SSR【Just a Dream】観音坂独歩」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【Just a Dream】神宮寺寂雷▲SSR【Just a Dream】伊弉冉一二三▲SSR【Just a Dream】観音坂独歩

▽SUDDEN SCRATCH!!～シンジュク:ダイヤ～

開催期間：2026年4月9日（木）00:00～2026年4月15日（水）23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、シンジュク・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】伊弉冉一二三」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

▽スプリングキャンペーン

開催期間：2026年4月10日（金）00:00～2026年4月21日（火）23:59

期間中、ビンゴミッションやログインボーナスを開催しているほか、マイルームでは「春」に関するボイスを公開中です。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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