【Gianvito Rossi】 阪急うめだ本店にてポップアップストアを開催

株式会社ステディスタディ

イタリア発のラグジュアリーシューズブランド、Gianvito Rossi（ジャンヴィト ロッシ）は、2026年4月15日（水）から4月28日（火）まで、2026年スプリング・サマーコレクションにフォーカスしたポップアップストア、” SS2026 COLLECTION DREAMSCAPE FANTASY POPUP”を阪急うめだ本店4階 コトコト42にて開催いたします。

想像上の海中パーティーの魔法に着想を得た新しいコレクションは、海の中の神秘的な光のゆらめき、水の動きを美しく映し出します。

気温の高まりとともに高揚する気持ちとマッチする、ブランドが誇るクラフツマンシップとクリエイティビティによって生み出されたシューズコレクションをぜひご覧ください。

また、POPUP開催を記念し、会期中の4月22日（水）には、モード誌を中心に数々のファッション誌や広告でスタイリングを手掛ける人気スタイリスト、濱本愛弓氏をお迎えし、1日限りのスタイリングアドバイス イベントを開催いたします。

シューズのスタイリングポイントのご紹介に加え、今季のトレンドを取り入れたスタイルなど、

お客様一人ひとりの個性に寄り添ったパーソナルなアドバイスを、濱本氏より直接ご提案いたします。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

【コレクション詳細】

MAREA \163,900(税込) ヒール高9.5cmABYSSA \532,400(税込) ヒール高9.5cmOCEAN FLAT \211,200(税込)

Popup Schedule

阪急うめだ本店4階 シューズギャラリー コトコト42

会期：2026年4月15日（水）～ 4月28日（火）

TEL：06-6313-7454 (直通)

営業時間: 10:00am - 8:00pm

1DAY Special Event

日時:4月22日(水) 12：00 - 14：00、16：00 - 18：00

・２スロットでの開催となり、 混雑時は順番にご案内させていただきます。

状況によりお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・詳しくは店舗スタッフにお問合せください。