Ｌ４物流自動運転トレーラー推進協議会にて自動運転セミトレーラーの走行実証を実施

株式会社 ロボトラック

株式会社ロボトラック（以下、ロボトラック）は、オリックス自動車株式会社（以下、オリックス自動車）、センコー株式会社（以下、センコー）と構成するコンソーシアム「L4物流自動運転トレーラー推進協議会」において、国土交通省「自動運転トラックによる幹線輸送の社会実装に向けた実証事業」の一環として、自動運転セミトレーラーの公道走行実証を実施しました。

セミトレーラーは、一般的なバン型トラックと比較して積載量が増加することに加え、物流拠点において積載貨物の積み込み・荷下ろし作業を走行から分離できることにより、停車時間の短縮や稼働率の向上が可能となり、物流効率の大幅な向上が見込まれます。

本実証では、センコーが中継輸送を目的として展開する静岡県内の物流拠点「TSUNAGU STATION 浜松」と「TSUNAGU STATION 新富士」間において自動運転セミトレーラーでの走行実証を行い、車両性能および運行設計の観点から検証を行いました。本実証で得られた走行データを用いて自動運転技術の精度向上を図るとともに、コンソーシアム内での意見交換で得られた運用面での課題を踏まえオリックス自動車、センコーとの間で自動運転セミトレーラーのオペレーション検討に活用します。

引き続き、両社と連携し、物流拠点間での自動運転トラックによる幹線輸送サービスの実現を目指し、実証実験の実施等について継続的な協議を行う予定です。

実証内容詳細と結果

本実証では自動運転トラックを用いた幹線輸送の実現に向けて、物流事業者の実際のオペレーション上への導入を前提に車両性能および運行設計の検証を行いました。

（実施内容）

・実証期間：2026年2月

・総走行距離：約4,800 km

・実証区間：TSUNAGU STATION新富士～新富士IC～浜松SAスマートIC～TSUNAGU STATION 浜松（うち、自動運転は新東名高速道路の新富士IC～浜松SAスマートICのみ）

TSUNAGUステーションを出発する自動運転セミトレーラーハンズフリー運転中の様子

今回の実証実験ではコンソーシアム各社のニーズを踏まえて、ルートや走行条件、検証内容を設定し走行を行いました。また、実証期間中には、各社幹部及び実務者出席のもと現時点での技術進捗や今後の運用課題に関する活発な議論を行いました。

物流事業者が実際に運用している物流ルート上では、人工衛星から送られる位置情報の信号（GNSS信号）が遮断され自車位置の測位が難しくなる「トンネル内走行」、センサーの視認性が低下する「逆光シナリオでの走行」、そして全長16.5 メートルの巨体を本線に合流させながら周辺車両に対する高度な認識・判断が要求される「合流」などが含まれます。今回の実証走行により、これら高難易度な状況下においても安定した走行性能を担保できていることを確認しました。

また、セミトレーラーの自動運転においては、車両全長や連結構造に由来する操舵の複雑性、車線変更時における安定制御など、技術的なハードルが高いとされています。こうした課題に対し、当社は独自のAIアルゴリズムおよびテクノロジーを活用し、自動運転セミトレーラーの技術開発を進めており、制御誤差を基準値内に抑えられていることを確認しました。自動運転セミトレーラーが実現することで、幹線輸送における車両の回転率を飛躍的に向上させることが期待できます。

コンソーシアムに参画している各社とは今後の共同実証や商用化に向けての協力意思を相互に確認し、今後は自動運転の本格導入を見据えたルートや貨物の選定、物流事業者が抑えるべきアセットやケイパビリティの検討などを各社と連携して進めて参ります。

コンソーシアムに参画した各社からのコメント

オリックス自動車株式会社 常務執行役員 齋藤 啓 氏

今回の実証事業を無事に完遂できましたことを、大変嬉しく思うとともに、ご尽力いただいた協議会関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

本実証を通じて、自動運転トラックの社会実装に向けた技術面・運用面の進展を確認するとともに、幹線輸送の現場を見据えたオペレーションや事業成立性の検証に関する有益な知見を得ることができました。

ドライバー不足や輸送効率の向上が重要な課題となっている物流業界において、自動運転技術はその解決に資する有力な選択肢の一つであると考えています。ロボトラック社には、今後さらに自動運転システムの性能向上と実用化に向けた取り組みを進めていただき、持続可能な物流体制の構築と物流業界全体の高度化に大きく貢献されることを期待しております。

当社としても、これまで多様な自動車関連サービスの提供で培ってきた経験と幅広い顧客基盤を生かしながら、物流事業者向け自動運転システムのサービス開発をロボトラック社と共同で推進してまいります。

センコー株式会社 輸配送事業推進部 部長 殿村 英彦 氏

今回の実証では、自動運転セミトレーラーによる拠点間輸送やトレーラー交換を含む実運用に近い検証を行うことで、社会実装に向けた大きな手応えを得ることができました。特に、幹線輸送の現場を見据えたオペレーションを実際の物流拠点上で検証できたことは大きな意義があると考えます。当社は今後も関係各社と連携しながら、「TSUNAGU STATION」を軸とした中継輸送と自動運転技術を掛け合わせ、「究極の省人化・最速の中継輸送」を実現する次世代の幹線輸送サービス構築に向けて取り組んでまいります。

株式会社ロボトラック 代表取締役CEO 羽賀 雄介

まずは、今年度の本実証にてご一緒した物流会社の方々に対し、お礼申し上げます。

当社は、トラックそのものや物流オペレーションを担うのではなく、自動運転システムを提供する“システム企業”として、物流事業者の皆様が主体となって運行を構築できる環境を実現することを目指しています。この役割分担こそが、持続可能かつ拡張性のある次世代物流の基盤になると考えています。

今回の実証では、当社の自動運転システムを実際の運行環境でご覧いただくことで、技術的な成立性に加え、現場オペレーションとの接続における具体的な課題や要件が明らかになりました。これらは、社会実装に向けて不可欠な示唆であると認識しています。

今後は、物流事業者の皆様に加え、商用車メーカー、物流不動産デベロッパー、保険会社、通信キャリア、リース会社、商社など、多様なプレイヤーと連携しながら、それぞれの強みを活かした形でビジネスモデルを共に設計していくことが重要です。当社は、その中核となる自動運転システムの開発を担う一員として、現場のニーズに基づいた実装可能な技術を磨き続けてまいります。

ロボトラック 概要

社 名：株式会社ロボトラック

所在地：東京都中央区新川1-15-11 小田中ビル

代表者：代表取締役CEO 羽賀雄介

設 立：2024年4月

事業内容：トラック向け自動運転システムの研究開発

公式HP：https://robotruck.jp/company.html(https://robotruck.jp/company.html)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ロボトラック 事業開発・広報担当

E-mail：info@robotruck.jp