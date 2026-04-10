株式会社リーベルタッド、『映画 えんとつ町のプペル』貸切上映会に協賛。100名の子どもたちを無料招待

株式会社リーベルタッド

「経営者に、数字に縛られない真の自由を」をコンセプトに掲げ、オンライン経営改善・資金繰り支援サービスをはじめとした中小企業支援を行う株式会社リーベルタッド(本社：茨城県守谷市、代表：市ノ澤 翔)は、2026年4月11日(土)に成田HUMAXシネマズにて開催される『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』貸切上映会へ協賛することをお知らせいたします。

本協賛の背景には、当社代表・市ノ澤が西野亮廣氏の挑戦に深く共感し、当社の受講生有志と共同で映画チケットを大量購入し、その寄付先を検討しておりました。

当社はこれまでも地元の児童養護施設への寄付など、子どもたちへの支援を積極的に行ってまいりました。今回、当社の受講生自らが本上映会を企画・立案したことを受け、その志を後押しすべく、劇場のキャパシティである100名分の子どもたちの無料招待枠を支援するための協賛を決定いたしました。

上映会当日は、当社代表の市ノ澤 翔が登壇し、来場される子どもたちや保護者の皆様へメッセージをお届けします。 財務の専門家として多くの中小企業を支援してきた経験から、夢を形にするための挑戦や、一歩踏み出すことの大切さを伝えます。

■貸切上映会 開催概要

日時：2026年4月11日（土）13:20～（12:00受付開始）

会場：成田HUMAXシネマズ（千葉県成田市ウイング土屋80番地）

上映作品：『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』

定員：100名

参加費：子ども 無料 ／ 大人 1,000円（※大人のみでの参加は不可）

主催：富里親心会

■株式会社リーベルタッド 概要

株式会社リーベルタッドは、中小企業経営者の「孤独な経営」を終わらせ、経済的自由と時間の両立を支援する企業です。オンライン経営改善や資金繰り支援をはじめ、学びを収益化へ繋げるプラットフォームの運営など、多角的な経営支援を展開しています。「企業が企業を育てる」エコシステムの確立を目指し、日本経済に熱狂の連鎖を生み出す挑戦を続けています。

【会社情報】

社名： 株式会社リーベルタッド

代表：市ノ澤 翔

住所： 茨城県守谷市御所ケ丘 2-3-6 安彦ビル103

URL： https://monolith-partners.net

事業内容：Life rich management university・MAS監査 経営計画策定支援・業績アップコーチング・財務支援・高収益財務顧問養成講座・モノリスパートナーズFCの運営・税務支援/顧問業務・事業承継/相続支援・事業再生支援