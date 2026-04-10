【総額約6億円】多治見市「うながっぱ商品券」の取扱加盟店を募集開始！全市民10万人に配布される大型消費喚起策で地域経済を支援

多治見商工会議所

多治見商工会議所（岐阜県多治見市）は、令和8年6月1日より利用が開始される多治見市「うながっぱ商品券」の取扱加盟店を募集いたします 。本事業は、エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受ける市民生活の支援と、地域経済の活性化を目的としており、全市民約10万4千人へ商品券を配布する総額約6億円規模の大型プロジェクトです 。

1.加盟店登録のメリット

本事業は、物価高騰に直面する市内事業者の皆様を力強く支援し、地域での消費を最大限に循環させることを目的としています。登録・換金に伴う費用負担をなくし、市内の全世帯に届く商品券を通じて、新たな顧客との接点や売上拡大の機会を広く提供いたします。

コスト負担ゼロ：参加費・登録料は完全無料です 。

手数料なしで換金：換金手数料や振込手数料もすべて無料（事務局負担）となります 。

強力な広報支援：全市民に配布される「取扱店舗一覧チラシ」に貴店名が掲載され、認知度向上が期待できます 。

2.募集要件とスケジュール

多治見市内に実店舗または営業拠点を持つ幅広い業種の事業者が対象です 。

＜申込期間＞

Web申請（推奨）：令和8年4月6日(月) ～ 4月19日(日)

窓口申込：令和8年4月13日(月) ～ 4月17日(金)

＜利用期間＞

商品券利用期間：令和8年6月1日(月) ～ 12月18日(金)

3. 申し込み方法

本事業では、事務の正確性と利便性向上のため、24時間いつでも申請可能なWeb申込を強く推奨しています 。多治見商工会議所の専用ページより、スマートフォン等で簡単に手続きが完了します 。

多治見商工会議所 お問い合わせ先

担当：加盟店担当

TEL：0572-25-5000（平日 9:00～17:00）

URL：https://tajimi.or.jp/unagappa/