ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』“フルボイス”イベント「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～」

■新イベント「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～」開催！

株式会社オルトプラス▲SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩

異変はオオサカ、ナゴヤでも起きていた。

見知らぬ部屋で目覚めた独歩は混乱したまま会社へ、

空厳寺で目覚めた零は、この異変を解消させるべく、

自分のラボへと向かう。

元凶となる【魂入れ替え君】を叩いて直そうとすると、

けたたましい音と共に、事態は混迷する――！

【「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～」概要】

▼イベント開催期間

2026年4月10日（金）17時00分～2026年4月21日（火）10時59分

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩は、イベントチケット(緑)を手に入れ「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。

「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ Gコレクト」開催！

イベント期間中に同時開催されている「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ Gコレクト」では、「SSR【零 in ○○】天谷奴零」「SSR【空却 in ○○】波羅夷空却」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【零 in ○○】天谷奴零▲SSR【空却 in ○○】波羅夷空却

その他、イベント限定報酬カード「SSR【独歩 in ○○】観音坂独歩」や「観音坂 独歩」「天谷奴 零」「波羅夷 空却」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。

【「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年4月10日（金）17時00分～2026年4月21日（火）10時59分

◆ログインボーナスの実施

イベント開催にあわせて、「混迷ソウルアニマ 後編～畜生どもが夢の跡～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

▼ログインボーナス実施期間

2026年4月10日（金）17時00分～2026年4月21日（火）10時59分

「April シンジュク Gコレクト」開催！

「SSR【Just a Dream】神宮寺寂雷」「SSR【Just a Dream】伊弉冉一二三」「SSR【Just a Dream】観音坂独歩」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

【「April シンジュク Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年4月1日（水）00時00分～2026年4月30日（木）23時59分

▲SSR【Just a Dream】神宮寺寂雷▲SSR【Just a Dream】伊弉冉一二三▲SSR【Just a Dream】観音坂独歩

■その他のキャンペーン

◆SUDDEN SCRATCH!!～シンジュク:ダイヤ～

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、シンジュク・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】伊弉冉一二三」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！

▼開催期間

2026年4月9日（木）00時00分～2026年4月15日（水）23時59分

◆スプリングキャンペーン

期間中、ビンゴミッションやログインボーナスを開催しているほか、マイルームでは「春」に関するボイスを公開中です。

▼開催期間

2026年4月10日（金）00時00分～2026年4月21日（火）23時59分

【タイトル概要】

【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore

【サービス開始】2020年3月26日（木）

【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/

【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb

【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス

【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス

【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/

株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要

【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2020年1月10日

【URL】https://ideafplus.co.jp/

アイディアファクトリー株式会社 会社概要

【会社名】アイディアファクトリー株式会社

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋3‐1‐4 サンシャインシティ文化会館6F

【設立】1994年10月27日

【URL】https://www.ideaf.co.jp/