沖縄発スキンケアブランド “SuiSavon-首里石鹸-”母の日特別企画として「Mother Train」を運行

株式会社首里石鹸

株式会社首里石鹸（沖縄県那覇市首里末吉町、代表取締役社長 緒方教介）が展開する沖縄発スキンケアブランド“SuiSavon-首里石鹸-”は、2026年4月11日（土）～同年5月10日（日）の期間限定で、沖縄都市モノレール株式会社が運行する「ゆいレール」とタイアップし、母の日特別企画として、車両内にお花のデコレーションとSuiSavon-首里石鹸-のオリジナル製品「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸CUBE」をあしらった「マザートレイン」を運行いたします。

Mother Train 車両内

「Mother Train」企画概要・実施への想い

SuiSavon-首里石鹸-は、「香りひろがる。記憶よみがえる。」をブランドコンセプトとした沖縄発スキンケアブランドです。

この度、ブランドとしても大切にしている「母の日」に向けて、「マザートレイン」を運行する運びとなりました。本企画は、昨年の同時期に初めて実施し、今回で2回目の運行となります。

沖縄県内を走るゆいレールの3両編成車両をジャックし、その中の1車両をお花のデコレーションで彩ります。更に沖縄県内の石鹸工房で手づくりしているSuiSavon-首里石鹸-のオリジナル製品「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸CUBE」をあしらい、石鹸のほのかなやさしい香りが包む特別な空間を演出いたします。

今回は初の試みとして、首里石鹸社内で実施した「お母さんへの感謝のメッセージ」募集企画において選出されたメッセージも車両内に掲出いたします。

お花のデコレーションと石鹸のほのかな香りに包まれた車両内で、感謝の気持ちが心から自然と溢れるー。

マザートレインで過ごすひとときが、そんなあたたかな時間となることを願って、今年も運行いたします。

■運行期間：2026年4月11日（土）～5月10日（日）

※固定ダイヤではないため、運行時刻は毎日変わります。1日平均11往復（22本）運行予定。

車両内の一部には首里石鹸の「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸CUBE」をあしらい、癒しの香りを届けます。

【ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸CUBE】

沖縄の石鹸工房で手づくりしている洗顔石鹸。

天然の色と香りで沖縄らしさを表現しています。

マザートレインのイメージに合わせて、車両内には3種類の石鹸を装飾。

■花-HANA-（ローズゼラニウム×パルマローザの香り）

■妃-KISAKI-（シトロネラ×イランイラン×パチュリーの香り）

■森-MORI-（月桃×ユーカリ×ティーツリーの香り）

車両内広告（一例）

社内公募にて選ばれたメッセージ（一例）社内公募にて選ばれたメッセージ（一例）

SuiSavon-首里石鹸-とは｜沖縄の海底泥や自然物を生かし沖縄らしさを追求したスキンケアブランド

SuiSavon-首里石鹸-は、「香りひろがる。記憶よみがえる。」をブランドコンセプトにした沖縄発スキンケアブランドです。現在、沖縄県内に20店舗、沖縄県外には14店舗（北海道1店舗、東京都4店舗、神奈川県2店舗、千葉県1店舗、大阪府1店舗、京都府1店舗、兵庫県1店舗、愛知県1店舗、広島県1店舗、福岡県1店舗）を展開しています。

私たちは、沖縄の植物や果物をベースにして、香りや色、配合する原料に、とことん沖縄らしさを追求したものづくりをしています。

彩り豊かな「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸」をはじめ、美容液が溢れる「エッセンスハンドクリーム」、沖縄の海底泥を配合した「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸」など多様なアイテムを取り揃え、世界中の方々にも喜んでもらえる沖縄発世界ブランドを目指します。

SuiSavon-首里石鹸- 公式HP(https://suisavon.jp/)

会社概要

商号 ：株式会社首里石鹸

代表者 ：緒方 教介

本社住所：〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目6-6

設立 ：2011年 4月

事業内容：物販事業 SuiSavon -首里石鹸-運営、保育事業 しゅりそら保育園運営

各種認証および賞歴：

沖縄県「沖縄県人材育成企業認証」（通称 働きがいある企業認証）

沖縄県「所得向上応援企業認証」

Forbes JAPAN主催「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2023-2024」にて沖縄から初のファイナリスト選出を経 て、ベストタレントイノベーション賞を受賞。

支援 ：

ビーチサッカーチーム ソーマプライアの活動資金援助、公益財団法人 沖縄県交通遺児育成会支援活動、首里城復興支援プロジェクトー「首里-SYURI-」の売上金の一部を首里城復興に向け寄付しています。

2020年10月～2026年2月までで、一般財団法人沖縄美ら島財団の運営する「首里城基金」、沖縄県の運営する「首里城未来基金」へ累計10,906,032円の寄付を行いました。