GW、横浜が“ボカロ”に染まる！イベント参加クリエイター総勢100名以上『Project Circles -ミクたちとの共振-』全チケット販売開始 ！

The Orchard Japan

2026年4月30日(木)～5月4日(月・祝)までの5日間に開催される、回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト・クリエイター・パフォーマーが全約100名が解禁され、全チケットが発売開始となった。

Project Circles 実行委員会（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 / 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）は、2026年4月30日(木)～5月4日(月・祝)のゴールデンウィーク時期に、横浜・新高島駅周辺の6会場「KT Zepp Yokohama、YOKOHAMA COAST garage+、Art Center NEW、コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい（Music Canvas エリア）、横浜シンフォステージ」を使用した回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の最新情報を解禁した。（※一部企画は5/10(日)まで実施。）

『Project Circles -ミクたちとの共振-』は初音ミクらバーチャルシンガーたちを起点に、「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」の創作の衝動が拡がり、交差し、ジャンルを超えて共振し合う「ボカロ文化（UGCカルチャー）」の大きなうねりを横浜～新高島駅周辺の街中で体感できるフェスティバルとなります。参加クリエイターは、ネットカルチャー・UGCの一端を担う、音楽作家・映像作家・演奏家・動画作家・DJ／リミキサー・イラストレーター・パフォーマーたち、総勢100名以上。



多種多様なクリエイティブを堪能出来るこの催しのうち、 今回の発表では、「YOKOHAMA COAST garage+」に出演する約60組のクリエイターやCBCラジオとの特別企画のほか、フェス全体のタイムテーブル、公式グッズラインナップが解禁となった。あわせて、「KT Zepp Yokohama」でのライブ公演のチケット一般発売もスタート。

2026年春、「創作の輪」が共振する横浜を、Project Circlesが彩る。

■ 今回の主なアップデート・解禁情報 ■

1. 「KT Zepp Yokohama」ライブチケット一般発売開始！

バラエティ豊かなボカロP楽曲やミクシンフォニー小編成によるライブセッションが楽しめる「KT Zepp Yokohama」各公演のチケット一般発売が、ローソンチケットにて開始された。

https://l-tike.com/projectcircles-live

2. 「YOKOHAMA COAST garage+」出演アーティスト約60組を一挙発表！

DJを中心とした音楽イベントが繰り広げられる同会場に、ネットシーンで活躍する総勢約60組の多彩なクリエイターの出演が決定。 また、5月2日(土)にはCBCラジオ『RADIO MIKU』による特別企画（公開収録イベント等）の開催も決定した。

https://l-tike.com/projectcircles-yokohamacoastgarage

3. タイムテーブル・タイムラインを全解禁！

各会場のタイムテーブルおよびフェス全体のタイムライン、全体マップを公式サイトにて公開。

https://pjcircles.com/schedule.html

4. 公式グッズラインナップ解禁！

待望のオフィシャルグッズの全ラインナップを公開。イベントビジュアル（Art by KEI、たま）を使用したアイテムをはじめ、多数のグッズをご用意。販売会場や時間等の詳細は公式サイトの「GOODS」ページを要確認。

https://pjcircles.com/goods.html

5. 「日清食品」の協賛が決定！

本フェスの協賛として新たに「日清食品」が決定した。発売50周年を迎える「日清焼そばU.F.O.」とのコラボレーション企画などの展開を予定。続報をお楽しみに！

【『Project Circles -ミクたちとの共振-』フェス全体の概要】



『Project Circles -ミクたちとの共振-』

フェスタイトル：Project Circles -ミクたちとの共振-

会期：2026年4月30日(木)～5月4日(月・祝)

※4月30日は前夜祭＆PRESS DAY。プラネタリアの映像企画および一部展示は5月10日(日)まで継続予定。

会場：

KT Zepp Yokohama

YOKOHAMA COAST garage+

Art Center NEW

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

ヤマハミュージック 横浜みなとみらい

横浜シンフォステージ

ティザー映像：https://youtu.be/xMiFY-HGRJQ

公式ホームページ：https://pjcircles.com/

公式X：https://x.com/pj_circles



主催：Project Circles実行委員会（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）

特別協力：株式会社インクストゥエンター、ヤマハ株式会社

協賛：日清食品株式会社



【会場ごとの概要】

『Project Circles Live at KT Zepp Yokohama』

～様々な表現でお送りする音楽ライブの3日間～

「Project Circles Live - Psychedelic Live Day」

公演日時：2026年4月30日(木) 開場18:00 / 開演18:45

説明：ボカロPによる、摩訶不思議でサイケデリックなサウンドや刺激的な映像表現を楽しめるライブステージ。

出演：きくお / かいりきベア Guest Actor. 初音ミク / 椎乃味醂 Guest Actor. 初音ミク

「Project Circles Live - Hybrid Live Day Act.1」

公演日：2026年5月1日(金) 開場12:00 / 開演12:45

説明：ボカロPたちのエレクトリックなサウンドと映像表現、アコースティックなサウンドの両方が楽しめるライブステージ。

出演：かいりきベア Guest Actor. 初音ミク / ミクシンフォニー小編成 / 秋田勇魚 & 閑喜弦介

「Project Circles Live - Hybrid Live Day Act.2」

公演日：2026年5月1日(金) 開場17:45 / 開演18:30

説明：ボカロPたちのエレクトリックなサウンドと映像表現、アコースティックなサウンドの両方が楽しめるライブステージ。

出演：きくお / ミクシンフォニー小編成 / 椎乃味醂 Guest Actor. 初音ミク

「Project Circles Live - Acoustic Live Day」

公演日：2026年5月4日(月・祝) 開場17:00 / 開演17:45

説明：バラエティ豊かなボカロP楽曲を、多彩なアコースティックなサウンド＆アレンジで楽しめる、ライブステージ。

出演：まらしぃ / ミクシンフォニー小編成 / 秋田勇魚 & 井本響太



会場(4公演共通)：KT Zepp Yokohama https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/



チケット券種・料金(各公演共通)：

一般(スタンディング) \6,800 + 1ドリンク

U18(スタンディング) \3,900 + 1ドリンク

一般シート(2F着席) \7,800 + 1ドリンク

VIPチケット(1F 前方VIPエリア スタンディング / 特典付き) \12,000 + 1ドリンク

VIPシート(2F着席 / 特典付き) \12,000 + 1ドリンク

※特典：VIPパス(ストラップ付) Art by KEI



チケット一般発売抽選受付期間：4月10日(金)12:00 より

受付URL：ローソンチケット https://l-tike.com/projectcircles-live



『Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+』

～DJプレイを中心としたクラブイベントの3日間～

5/1開催「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.1」

5/2開催「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.2」

5/3開催「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.3 / supported by Digital Stars」



公演日時：2026年5月1日(金) - 3日(日) 13:00開場・開演 22:00終演予定

説明：ネットシーンで活躍する様々なクリエイターによるDJを中心とした音楽表現のショーケース。



出演：

5/1「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.1」

IQYU／あたたかい水族館／雨良 Amala／音無あふ／加賀（ネギシャワーP）／gaburyu B2B picco／さたぱんP／サツキ／SEE／大漠波新／タケノコ少年／Twinfield／d.j.ァネイロ／DJはるぽん with Suupeas／ど～ぱみん／Hylen／八王子P（Guest Vocal：下田麻美＆鷲見友美ジェナ）／VOLTA／前澤／真島ゆろ／豆カカオ／吉田夜世 ほか（順不同・敬称略） VJ：yaT0o0／LAKU ※出演者および出演時間は予告なく変更となる場合がございます。

5/2「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.2」

Invaders(FAIZ,Ichii,Marble,Nemonoika,sibitto)／VocaGaku（Shu,appy,春馬崚木,音無あふ）／gaburyu／烏屋茶房／さたぱんP／書店太郎／szri／駄菓子O型／TAK／DJ WILDPARTY／夏代孝明／なみぐる／宮守文学／YASUHIRO(康寛)／Rockwell ほか（順不同・敬称略）VJ：yaT0o0／LAKU ※出演者および出演時間は予告なく変更となる場合がございます。

5/3「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.3 / supported by Digital Stars」

ATOLS／歩く人／鬱P／emon(Tes.)／KAIRUI／Clean Tears／colate／椎乃味醂／Synthion／TAK／D.watt／DE DE MOUSE／NEXTLIGHT／長谷川迷子／ハナカミリユウ／平田義久／yuigot／～離／芳川ヨシノ／LonePi／WONDERFUL★OPPORTUNITY! ほか（順不同・敬称略） VJ：yaT0o0／YAVAO／LAKU ※出演者および出演時間は予告なく変更となる場合がございます。

［特別企画］ 5月2日(土) CBCラジオ『RADIO MIKU』イベント

出演：五条院凌 vs DJ Mass MAD Izm*(オープニングDJ：DJ HALU)ほか ※出演者および出演時間は予告なく変更となる場合がございます。



会場(3公演共通)：YOKOHAMA COAST garage+

https://gp.yokohama-coast.com/



チケット券種・料金：

3日間通し券(特典付き / 再入場可能) \11,000 + 1ドリンク(各日必要)

※特典：VIPパス(ストラップ付) Art by たま

1日券(再入場可能) \3,900 + 1ドリンク

U18 1日券(再入場可能) \2,800 + 1ドリンク



チケット購入ページURL：ローソンチケット

https://l-tike.com/projectcircles-yokohamacoastgarage



『Project Circles Gallery at Art Center NEW』

～多彩な表現で視覚を楽しませるアート展示～



説明：イラストレータたちの世界観をアート展示として表現したエリア。イラストと映像、CG、立体物の展示が楽しめます。また、最新の歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」などのデモ映像や操作画面（GUI）の特別展示も実施いたします。



実施期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日）

入場時間：12:00～20:00 ※19:30最終入場



参加アーティスト：KEI（イラストコレクション展示）、たま（イラストコレクション展示）、iXima（立体物）、アルセチカ（映像＆イラスト展示）、ぬくぬくにぎりめし（映像＆イラスト展示）



会場：Art Center NEW https://artcenter-new.jp/

券種・料金：一般チケット\2,000 U18 チケット\1,500

チケット購入ページURL：ローソンチケット https://l-tike.com/projectcircles-gallery



『Project Circles meets PULSE DOME (360°Movie Show)』

～全面LEDの先端ドーム施設で上映される360°の没入型映像～



説明：人気クリエイターたちによる、全面LEDプラネタリウムの可能性を最大限に活かした超没入360°映像体験を提供。



上映期間：2026年5月1日(金) - 5月10日(日) 各作品の上映スケジュールは会場HPにて



参加アーティスト・上映作品：

きくお「きくおミクの誕生とよるとうげ」

はるまきごはん「ぽかぽかの音楽隊 feat.初音ミク」

Kanaria & LAM「Kanaria MV 360°VR Edition」



会場：コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/



チケット券種・料金：前売りチケット(特典付き) 2,500円 前売りチケット（ペアシート※2名分の料金含む/特典2名分付き）

※特典：アクリルカード



チケット購入ページURL：コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

きくお「きくおミクの誕生とよるとうげ」ページ

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/kikuo/?hall=planetariayokohama



はるまきごはん「ぽかぽかの音楽隊 feat.初音ミク」ページ

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/harumakigohan/?hall=planetariayokohama



Kanaria & LAM「Kanaria MV 360°VR Edition」ページ

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/kanaria_lam/?hall=planetariayokohama



初音ミク × ヤマハ「ハジメテノオト」Special Show Case

～入場無料で自動演奏×立体音響×映像コンテンツが楽しめるスペース～



説明：クリエイター malo 氏による初音ミクの名曲「ハジメテノオト」を、Music Canvasの自動演奏楽器、立体音響技術、映像装置を組み合わせたアレンジバージョンで上映するスペシャルショーケースです。没入感にこだわった特別なリアレンジと、歌声合成ソフトウェア「VOCALOID2 初音ミク」パッケージイラスト担当の「KEI」 氏のイラストによる映像をお楽しみいただけます。入場無料の特別企画です。



Music Canvas Show詳細：https://retailing.jp.yamaha.com/shop/yokohama-minatomirai/experience-zone/music-canvas-show



特別上映期間：2026年5月1日(金) - 5月4日(月・祝)

※事前整理券申し込みの必要あり



特別上映時間：10:50 / 11:50 / 17:50 / 18:10（約5分間の上映時間になります）



※通常上映は4月22日(水)～6月1日(月) 11:50 / 17:50実施予定

※上映時間以外は、別プログラムを毎時50分より上映します。



参加アーティスト：malo／KEI (出演はございません)



会場：ヤマハミュージック 横浜みなとみらい「Music Canvas（1階）」https://retailing.jp.yamaha.com/shop/yokohama-minatomirai/experience-zone



券種・料金：無料 ※事前整理券申し込み制

整理券申し込みページURL：Stagecrowd https://stagecrowd.live/projectcircles/

Project Circles Free Stage at 横浜シンフォステージ

～入場無料でボカロミュージック×パフォーマンスや展示が楽しめるエリア～



説明：新高島駅最寄りの商業施設「横浜シンフォステージ」（1F広場&2F屋外／屋内）でストリートパフォーマンスを中心に繰り広げられる無料エリア展開。



・ストリートパフォーマンス

ストリートパフォーマー（大道芸人）たちによる、初音ミクやボカロ楽曲をテーマにした様々なパフォーマンス。1階の広場や2階特設ステージでパフォーマンスが繰り広げられます。日本を代表する大道芸フェスティバル”野毛大道芸”とのコラボイベント。無料企画（投げ銭システムあり）

大道芸人出演者：Amphisbaena、アンティークドールリリー、G-jo OneManBand、桔梗ブラザーズ、ペストリカ、toRmansion、りずむらいす、ユキンコアキラ（50音順）



・その他のフリー／音楽イベント

2階屋内スペースでは、ヤマハ株式会社による歴代VOCALOIDソフトウェアのトータル展示や、カスタム楽器（バイオリンなど）や衣装、歴史年表を展示する「初音ミクシンフォニー10周年展」をお楽しみいただけます。

開催日：2026年5月1日(金) - 5月4日(月・祝)

会場：横浜シンフォステージ 屋外エリア https://www.yokohama-symphostage.com/

券種・料金：入場無料