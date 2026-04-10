TENTIAL、日中のコンディショニングを支える機能性インナー全8アイテムを新発売

株式会社TENTIAL

本プレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆様には深くお詫び申し上げます。（4月10日 23時訂正）

※訂正内容

■発売日について

（誤）2026年4月10日（金）より予約販売、2026年5月1日（金）より一般発売

（正）2026年4月10日（金）より販売

以下、正しい内容のプレスリリースとなります。

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、日中のコンディショニングを肌に最も近い層から支える機能性インナー「冷感ライトワッフル」（全5アイテム）および「スムースドライ」（全3アイテム）を、テンシャル公式オンラインストアならびに全国のオフィシャルストアにて2026年4月10日（金）より販売いたします。

テンシャルは健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL」を中心に日常生活からコンディショニング※1をサポートしています。販売数が累計150万セット※2を突破したリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズは、特殊機能繊維「SELFLAME(R)」が遠赤外線を輻射し、血行を促進することで疲労回復をサポートする製品として、多くのお客様にご支持いただいています。また、日中用ワークウェアシリーズは、BAKUNEシリーズの開発を通じて培った機能性を日常の活動シーンに拡張し、働く時間のコンディショニングを支えるラインとして様々な製品を展開しています。そして、この度発売するインナーウェアは、肌に最も近い層から日中のコンディショニングを支えるアイテムとして展開いたします。

近年の猛暑により、冷感グッズへの需要は急速に拡大しています。一方で、夏場に直面する課題は暑さだけではありません。テンシャルは、寒暖差への対応、抗菌防臭による臭いのケア、肌当たりの心地よさに至るまで、コンディショニングの視点から働く人が日常で抱える課題に向き合い、快適さを徹底的に追求した機能性インナーを提案いたします。

テンシャルは今後も、より多くの方のコンディショニングをサポートできるよう製品ラインナップの拡充を進めてまいります。

※1 テンシャルでは、コンディショニングを「ライフフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています

※2 150万セット:トップス・ボトムス2点で1セット換算(300万枚販売実績)、累計販売数は2025年8月時点）

商品概要

冷感ライトワッフル

特殊機能繊維「SELFLAME(R)」が血行を促進し、日中の疲労を軽減※。ナイロン由来の接触冷感性と優れた吸汗速乾性、抗菌防臭機能を備え、夏特有のベタつきやニオイをカバーします。肌滑りの良い柔らかな風合いと、アウターに響かない薄型設計を両立し、清潔感と理想的なコンディションを維持するインナーウェアです。

※ボクサーパンツを除き、一般医療機器となります。

発売日 ： 2026年4月10日（金）より発売

販売場所：TENTIAL公式オンラインストア(https://tential.jp)、TENTIALオフィシャルストア（直営店舗）、主要ECサイト、 一部量販店など

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

https://tential.jp

スムースドライ

特殊機能繊維「SELFLAME(R)」を使用。モダール素材による滑らかで心地よい肌触りと、通気性・吸放湿性に優れた設計で、蒸し暑い日でもムレにくさを実現しました。肌面から表面に汗を吸い上げ拡散する2層構造により、肌面はさらっと、汗による冷えの不快感も軽減。程よいストレッチ性のある薄型生地で、理想的なコンディションを維持するインナーウェアです。

発売日 ： 2026年4月10日（金）より発売

販売場所：TENTIAL公式オンラインストア(https://tential.jp)、TENTIALオフィシャルストア（直営店舗）、主要ECサイト、 一部量販店など

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/361_1_e015447fe6e504b6993f594e79cad03b.jpg?v=202604101151 ]