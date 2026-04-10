生活情報ニュースサイト『ESSEonline』が開設10周年を迎え、特別ページを公開。プレゼントや10年分の殿堂入り記事も

株式会社扶桑社

暮らしに役立つ情報を発信する“女性の悩み”に強いミカタメディア 『ESSEonline』（扶桑社）は2026年4月11日で10周年を迎えました。

この10周年を記念して、さまざまな企画をお届けするために、特別ページをオープン。

毎月アイテムが変わるプレゼント企画や、これまで多くの方に読まれてきた殿堂入りの人気記事のランキング、ESSEonlineライター陣による「私と10年」をテーマにしたオリジナル記事を公開・実施しています。

毎月アイテムが変わる！スペシャルプレゼント企画

4月から連続6か月間、毎月豪華なプレゼントが当たるスペシャル企画を実施中。

プレゼントキャンペーンは、ESSEonline（本サイト無料Web会員）、Instagram（インスタグラム）、X（旧Twitter）で行っています。

10年でもっとも読まれた「殿堂入り記事」

ESSEonlineで公開した記事の中から「レシピ」「収納・家事コツ」「読み物」の3つのジャンル別で反響が大きかった記事を集めて公開しています。

10年間、読者の暮らしの悩みを解決してきたESSEonlineならではの特集になっています。

＼ヒット記事続出中！／ESSEonlineライターが執筆中「私と10年」

ESSEonlineで人気のライター陣が、「私と10年」をテーマに、この10年で「やめてよかったこと」「続けてよかったこと」「愛用しているもの」の記事を随時公開中。

料理家が100円ショップで買った10年現役のキッチングッズや、家がキレイな人が10年使い続けている生活用品など、暮らしにまつわる記事を書き続けているみなさんのリアルな声を届けています。

●【10周年特別ページ】

https://esse-online.jp/articles/-/36261

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