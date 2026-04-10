パン屋の商品に特化した母の日／父の日のギフト特集を公開しました。

合同会社クアッガ

パンの通信販売、廃棄ロス削減サービスの「rebake」を運営する合同会社クアッガ（本社：東京都墨田区）は、母の日、父の日向けのギフト商品を集めた特集を公開しました。

本特集では、パン屋さんが作るセット商品のみを16セット集めました。

rebake.me/blogs/news/1425(https://rebake.me/blogs/news/1425)

パンはギフトとしてはあまり馴染みがありませんが、冷凍することで日持ちし、うまく温めると焼きたてのような味わいをお家で味わえます。

何より、パン屋さんが丁寧に焼いたパンは、日常の中に豊かさをもたらしてくれます。

今年の母の日／父の日は、パンで小さな幸せを送ってみてはいかがでしょうか。

rebake「母の日／父の日 特集」

パン専門の通信販売サービスrebakeが、全国1500のパン屋さんが出品するパンセットの中から厳選した16セットを紹介しています。選定の基準は、「もらったら嬉しい、一度は食べてみたい」セット。

クロワッサン生地を使った商品のみが入るセット、

米粉のアフタヌーンティーセット、

モンゴルの郷土料理パンのセット等、通販だからこそ出会えるような特別なパンが揃いました。

特集商品の一部ご紹介

・北海道「Mr.croissant」

北海道のクロワッサン専門店のハイセンスな詰め合わせ。

最近流行りの円柱型クロワッサン「NYロール」をはじめ、平らにプレスした「フラットクロワッサン」など、食べたことのないようなクロワッサンが計10個入ります。

商品ページ https://rebake.me/items/3845

Mr.croissant 本店

住所：北海道札幌市北区あいの里4条5-14-5

定休日：不定休

営業時間：月～金 10:00～11:30／13:00～売り切れ次第 土・日・祝 10:00～売り切れまで

・東京都「SHIMA」

パン・蒸しパン・ケーキ・クッキー・紅茶等が入る、完全グルテンフリーのアフタヌーンティーセット。

パンは、蒸すと米粉ならではのふわもちっとした食感が楽しめます。

シフォンケーキやスコーン、ウェルシュケーキはそのまま食べられる手軽さも嬉しいポイント。

商品ページ：https://rebake.me/items/3534

SHIMA

住所：東京都町田市真光寺1-40-32

定休日：火曜日、水曜日

営業時間：10時から17時

・千葉県「モンゴルピロシキ」

モンゴル人シェフが本場の家庭の味を再現。

さくさくっとした生地の中に、お肉と野菜の旨みたっぷりのフィリングが詰まっています。

「モンゴルの家庭の味を、みなさまへ届けたい」そんな思いを胸に、日本人とモンゴル人の2人がタッグを組み作っているという、素敵なバックストーリー付き。

モンゴルピロシキ

住所：千葉県四街道市四街道1-20-4

定休日：毎月第3月曜日にレンタルスペースicoba四街道1丁目にて営業中

・青森県「coffee HYGGE montblanc 1955」

青森の隠れ家カフェのサンドイッチが詰まったセット。

シンプルなハムとチーズが入ったバゲットサンドや、ふわふわ食パンのカツサンドなど、

家ではなかなか作れないお店ならではのサンドが入ります。

商品ページ：https://rebake.me/items/2454

coffee HYGGE montblanc 1955

住所：青森県むつ市中央２丁目２９－５

定休日：月曜日

営業時間：10:00～18:00

うまく温めるとまるで焼きたて！冷凍パンの温め方

rebakeでパンを注文すると、ほとんどのパンは冷凍で到着します。届いた箱の中に、パン屋さんが各々作成した「美味しい食べ方の案内」が入っています。そちらを参考にリベイクすると、まるで焼きたてのように美味しくお召し上がりいただけます。

他にも、rebakeスタッフによる温め方の比較記事もございます。

https://rebake.me/blogs/reading/510

rebakeについて

日本全国のこだわりのパンの通販購入や、廃棄になりそうなパンの購入により廃棄をなくすことに貢献できる、日本最大級のパンの通信販売プラットフォームです。rebakeでは、パンの廃棄を減らすべく、廃棄になってしまいそうな「ロスパン」を積極的に扱っています。利用者の方は、日本全国のこだわりのパンを自宅で楽しめ、かつフードロスという社会問題の解決にも貢献でき、パン屋さんは、廃棄による心理的負荷を減らし、美味しいと言ってもらえる幸せと、売上を増やすことができます。rebake は、「パンの廃棄削減によるフードロスの減少、持続可能な社会の実現」を目的に運営しています。



・HP：https://rebake.me/

・instagram：https://www.instagram.com/rebake_bread/

・Facebook： https://www.facebook.com/rebake.me

・X： https://twitter.com/rebake20002031

会社概要

・会社名：合同会社クアッガ

・事業内容：パン廃棄の削減サービスrebake、グルテンフリーの定期便、食に関するコンサルティング事業

・代表：斉藤優也、鶴見和俊

・所在地：東京都墨田区八広1-2-10

・設立：2018年8月

・URL：https://quagga.life/